El juez pide a la Fiscalía de la Audiencia Nacional que informe las "revelaciones" de Villarejo sobre 11M

Según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, el magistrado, que ha sido objeto de los escritos porque él lleva la causa que mantiene a Villarejo en prisión, ha remitido la documentación a la Fiscalía de la Audiencia Nacional por tratarse de asuntos que exceden del caso Tándem, que es materia de Anticorrupción.

El objetivo es que la Fiscalía exponga si la declaración remitida por el comisario jubilado tiene visos de credibilidad o muestra indicios delictivos que justifiquen una reapertura de las investigaciones sobre los atentados, de acuerdo a las mismas fuentes. En este caso, sería el Juzgado Central de Instrucción 6 quien asumiría las diligencias, dado que fue el encargado de la investigación del 11-M en 2004.

El escrito remitido al juzgado por Villarejo contiene dos partes, una de las cuales es una extensa declaración en la que con formato de carta dirigida al juez, cuenta lo que dice saber sobre los atentados del 11 de marzo, información que habría averiguado al hilo de sus labores de espionaje para el BBVA.

De acuerdo a la parte del contenido difundido por El Español, se trata por un lado, de la participación de los servicios de inteligencia marroquíes y franceses en los peores atentados de la historia de Europa y, por otro, del origen de los explosivos que utilizaron los yihadistas implicados.

El propio Villarejo emitió un comunicado tras la presentación de ambos escritos en el que aseguraba que tenía pruebas de esas afirmaciones y que éstas se encontraban en la Audiencia Nacional, donde se custodia todo el material que se le intervino tras su detención en noviembre de 2017.

"Según las informaciones de que dispongo, y que actualmente se encuentran constatadas en los documentos incautados y en poder de quienes seleccionaron 'lo que debe llegar y lo que no' al conocimiento de su Señoría y finalmente de la opinión pública, se señala qué Estado diseñó el protocolo de actuación del atentado del 11 de marzo de 2004, produciendo una ejecución a través de una muy bien estudiada operación de inteligencia cuyo fin último era condicionar -como así ocurrió- las maleables actitudes y el volátil comportamiento del votante español", aseguró.

PIDIÓ COMPARECER ANTE EL JUEZ Y DESCLASIFICAR PAPELES

En cuanto al segundo escrito, Villarejo solicitaba toda una batería de medidas al juez, a quien instaba a recabar del Consejo de Ministros la desclasificación de toda una serie de documentos que le permitieran "solicitar al CNI y a la Dirección General de Policía" toda la información disponible "que guarde relación directa o indirecta con el intento de control" del Consejo de Administración del BBVA que encabezó la mercantil Sacyr, contexto en el que se supone que habría tenido conocimiento de esas 'revelaciones' sobre los atentados del 11 de marzo.

"Los documentos que he pedido que sean desclasificados, pudiendo ver la luz en sede judicial, no sólo me ayudarán a ejercer plenamente, con todas las garantías y sin cortapisas el ejercicio del derecho de defensa, sino que servirán para desvelar ante los ciudadanos la verdadera trama detrás del atentado y aún no señalada (ni siquiera mediante sentencia judicial) la autoría intelectual", decía en aquel comunicado.

El escrito fue registrado en el contexto del caso Tándem, por lo que Fiscalía Anticorrupción tendrá que informar sobre la procedencia o no de admitir las peticiones de Villarejo, así como sobre la conveniencia de llamarle a declarar, cosa que viene solicitando al juzgado desde que se dio a conocer la existencia de una nueva pieza secreta en la causa que investigaba los 'trabajos' presuntamente ilícitos que durante una década estuvo realizando para el BBVA.