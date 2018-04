El juez permite a Falciani salir de la localidad en la que reside mientras se resuelve su extradición a Suiza

El juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea ha permitido al exinformático bancario Hervé Falciani salir sin autorización de la localidad en la que reside, después de que el pasado 5 de abril acordase esta prohibición como una de las medidas cautelares que le impuso tras dejarle en libertad provisional mientras se estudia su proceso de extradición a Suiza, donde es reclamado.

Fuentes jurídicas han informado que el magistrado de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción número 6 continua manteniendo el resto de restricciones que dictó cuando compareció tras su detención. El juez De Egea ordenó comparecencias semanales, prohibición de abandonar el territorio español con la retirada de pasaporte y la vigilancia diaria de la vivienda en la que reside.

En cuanto a la retirada del pasaporte, el juez de la Audiencia Nacional instó a que "a través de los conductos diplomáticos" se comunicase a los embajadores de Francia y de Italia en España para que "no renueven ni faciliten ningún documento que permita la salida de España" de Falciani. El reclamado tiene nacionalidad italofrancesa.

Asimismo, el juez advirtió al informático de que el incumplimiento de cualquiera de estas medidas "supondrá de forma inmediata" su comparecencia ante él para acordar la prisión provisional. Precisamente, esa situación de privación de libertad fue la que interesó la Fiscalía, al entender que existe riesgo de fuga, pero De Egea la rechazó porque el reclamado tiene un domicilio conocido en el que puede ser vigilado y custodiado.

SUIZA LE RECLAMA PARA QUE CUMPLA UNA CONDENA DE 5 AÑOS

Falciani fue detenido el pasado 4 de abril en Madrid, ya que Suiza le reclama para que cumpla la condena de cinco años de prisión dictada por el Tribunal Penal Federal suizo en noviembre de 2015, y firme desde mayo de 2016, por el delito de espionaje derivado de las filtraciones sobre fraude fiscal y blanqueo de más de 100.000 clientes del HSBC.

Se da la circunstancia de que la Audiencia Nacional rechazó en mayo de 2013 la extradición de Falciani a Suiza, que ya le reclamaba por los delitos de espionaje industrial, por revelación de secreto bancario, revelación de secreto comercial y apropiación de datos relativos a clientes del HSBC.

En ese auto donde se rechazó la entrega, la Audiencia Nacional reprochó a Suiza que "proteja, mediante la imputación concreta del delito de espionaje, un interés jurídico propio frente al de otros Estados, lo que dota al precepto de un innegable carácter político" que no podría servir de base a una petición de extradición.

Para los magistrados de la Sección Segunda, el informático puso a disposición de varios Estados datos básicos para evitar la comisión de delitos y destacaron que, además, no actuó por "móviles económicos o espurios". Según los jueces, las autoridades suizas no cumplían en este caso el principio de doble incriminación, es decir, los delitos por los que le reclamaban en su día no están castigados por el Código Penal español.

El exinformático del banco suizo HSBC cobró notoriedad tras destapar los nombres de los presuntos evasores fiscales en bancos helvéticos. La famosa 'lista Falciani' es un documento filtrado en 2008 por el entonces empleado que recoge el nombre de más de 100.000 clientes con cuentas opacas en esta entidad, provenientes de 203 países distintos, que en total acaparaban más de 100.000 millones de dólares.