Exviceconsejero de la Junta de CyL se niega a declarar en el caso de la 'trama eólica'

Delgado Núñez, uno de los principales presuntos implicados en esta supuesta red en virtud de la cual altos cargos de la Junta y empresarios percibieron, presuntamente, 'mordidas' por importe de más de 80 millones de euros por la agilización de parques eólicos, ha optado hoy por permanecer mudo, a diferencia de lo ocurrido en julio de 2015 ante la Fiscalía Anticorrupción, en Madrid, y el pasado 2 de junio ante Instrucción 4, cuando sí compareció en calidad de investigado y prestó declaración.

En esta tercera ocasión, el investigado había sido citado nuevamente por la juez instructora, Verónica Marcos, a petición del empresario Marc Nadelar, de Solar Land Word S.L, "hombre de paja de la actividad mercantil de Delgado cuando éste era alto cargo de la Junta", ha explicado el acusador popular Emilio Martínez, de Ecologistas en Acción (EA), si bien el propio letrado del referido industrial había desistido esta semana de practicar la prueba por considerarla ya innecesaria.

Pese a ello, la instructora había decidido mantener la testifical, que finalmente no se ha celebrado ante la negativa de Delgado, postura que el letrado de EA, en declaraciones a Europa Press, analiza en clave de incógnita: "No sabemos si va a ser su posición definitiva hasta que se abra el juicio oral o incluso con posterioridad, lo cual tendría su lectura correspondiente, o bien es sólo una cuestión coyuntural".

POSIBLE CAMBIO DE ESTRATEGIA

El acusador popular apunta que quizá la "desgraciada ausencia" por muerte súbita del que fuera su jefe, el ex consejero de Economía, Tomás Villanueva, "le está obligando a reestructurar su estrategia de defensa", si bien añade que, sea cual sea su propósito, augura un negro futuro al ex alto cargo de la Junta. "Como tiendo a empatizar con todo el mundo, no me gustaría estar en su pellejo", ha sentenciado el abogado acusador.

En la última testifical de Delgado como investigado en esta causa ante el Juzgado de Instrucción 4 el pasado 2 de junio--figura también en la trama de 'La Perla Negra'--, el ex viceconsejero señaló a su jefe como responsable de dar la orden expresa para que las grandes eléctricas repartieran el "melón" del negocio eólico con los empresarios locales, al tiempo que se desmarcó de la figura de la 'avocación' puesta en marcha a partir de 2004 por la Consejería de Economía que atribuía a ésta atribuciones directas para autorizar o denegar licencias, cuando dichas competencias correspondían desde 1997, por decreto, a los servicios territoriales.

Su testifical se tradujo días después en la citación de Villanueva en calidad de investigado para el pasado día 18 de octubre, comparecencia que no ha sido posible ante la muerte repentina del ex político, cuya responsabilidad penal ha quedado por tanto extinguida.