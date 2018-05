Exdirector de Finanzas de IFA/IDEA rectifica y dice que no se pagaron ayudas de los ERE con fondos propios

El testigo dijo que IFA/IDEA pudo pagar ayudas sociolaborales a trabajadores y a empresas en crisis concedidas por la Dirección General de Trabajo con fondos propios del instituto, sin embargo este miércoles ha señalado que "no tiene ejemplos" de que se hubiera hecho, que hablaba en términos de "hipótesis" y que de haberse hecho "no incidía negativamente en el patrimonio" del ente instrumental.

El exdirector de Finanzas, durante su declaración como testigo en el juicio que celebra la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla contra 22 ex altos cargos del Gobierno andaluz por el procedimiento específico por el que se concedían las ayudas sociolaborales a trabajadores y a empresas en crisis en los ERE, manifestó ayer en varias ocasiones que IFA/IDEA no pagaba las ayudas concedidas por la Dirección General de Trabajo si no había un convenio firmado y si no había disponibilidad líquida del dinero transferido por la propia Dirección General con cargo al programa presupuestario 31L, en virtud del convenio marco firmado en 2001 entre la Consejería de Empleo y el IFA.

Si bien, a preguntas del presidente del tribunal, el magistrado Juan Antonio Calle Peña, sobre si el IFA pagó convenios sin contar con fondos, Millán Márquez señaló este martes que "no lo sabe", pero ha indicado que "pudo ocurrir, una o dos veces, que se pagaran con fondos propios" si se tenía "garantías" de que desde la Dirección General de Trabajo se aportarían fondos y después se reponían.

Este miércoles, preguntado por el abogado defensor del ex director general de IDEA Jacinto Cañete, Millán ha rectificado y ha explicado que "no tiene ejemplos" de que se hubieran pagados con fondos propios, sino que hablaba en términos de "hipótesis", pues, según ha precisado, si IFA hubiera adelantado fondos antes de la llegada de dinero desde la Consejería de Empleo "no hubiera tenido incidencia negativa en el patrimonio ni en la tesorería del instituto" porque sería cubierto con transferencias desde la Consejería.

Además, Millán ha asegurado que no recibió indicación alguna de Miguel Ángel Serrano, ex director general de IDEA y procesado en la causa, ni de ninguna otra persona para pagar ayudas con fondos propios de IFA/IDEA, insistiendo en que esa "hipótesis" de pagar con fondos propios no provocaría "insuficiencia o déficit" en el patrimonio del instituto.

Este martes explicó que los convenios particulares llegaban firmados por el director general de Trabajo y el director general del instituto para su abono, "si no era imposible hacerlo", precisando que más que un convenio era "una orden de pago".

"Nunca se pagaba sin un convenio firmado", expresó Millán Márquez, insistiendo que la Dirección de Administración y Finanzas "siempre pagaba cuando la transferencia --con cargo a la partida 31L-- de la Consejería de Empleo se había producido".

En este sentido, este miércoles ha reiterado que la dotación inicial del programa 31L para las ayudas que se transfería a IFA/IDEA la decidía la Dirección General de Trabajo y venía recogida en el presupuesto.

EL PROCEDIMIENTO DE AYUDAS ERA "CORRECTO"

De otro lado, ha asegurado que no tenía "ninguna duda" de que el procedimiento de concesión de ayudas se hacía de forma "correcta" en la Dirección General de Trabajo, si bien "no tenía ni idea" de que las ayudas no se fiscalizaban en la Consejería de Empleo.

Igualmente, en su declaración este miércoles, ha defendido que la finalidad de las transferencias de financiación venían marcada por la Consejería de Empleo y recogida en el Presupuesto de la Junta, no pudiéndose usar para otros fines distintos al pago de las ayudas, sino "hubiese sido irregular".

JUAN PANIAGUA

Tras la conclusión de Millán, ha sido el turno de la declaración del exvocal del IFA y viceconsejero de Agricultura y Pesca entre los años 1996 y 2004, Juan Paniagua, que estuvo inicialmente imputado en este procedimiento.

Durante su breve interrogatorio, Paniagua, cuya respuesta más repetida ha sido "no recuerdo", ha señalado que la firma de los convenios particulares se informaba por parte del presidente o director general del instituto "sucintamente" en el Consejo Rector, ya que IFA era un órgano pagador.