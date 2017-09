Exconselleras condenadas: "Cataluña será lo que quiera la gente y no el TC"

La exconsellera Joanna Ortega ha asegurado hoy que "Cataluña será lo que quiera la gente" y no lo que digan el Tribunal Constitucional o la Fiscalía del Estado, mientras que la extitular de Educación Irene Rigau ha señalado que Cataluña es un "solo pueblo" que defenderán "con una sonrisa".

Ortega y Rigau, condenadas por la consulta soberanista del 9N, han participado en la movilización convocada por la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural a las puertas del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, para exigir la liberación de los altos cargos de la Generalitat que siguen detenidos, una protesta que mantendrán hasta que todos ellos sean puestos en libertad.

La exconsellera de Gobernación y exvicepresidenta del Govern, Joana Ortega, ha defendido que lo único que los detenidos han hecho ha sido "cumplir con el mandato" del pueblo catalán. "No han entendido nada y vuelven a no entender nada. Cataluña no será lo que quiera el Tribunal Constitucional o la Fiscalía del Estado: Cataluña será lo que quiera la gente", ha añadido.

"La sonrisa es nuestra herramienta" y, ante lo que "nos espera", demostraremos "nuestra gran fuerza", que Cataluña, "por encima de todo, es un solo pueblo y defenderemos con una sonrisa nuestro pueblo", según Rigau.

La expresidenta del Parlament Núria de Gispert ha asegurado: "Volvemos hacia atrás con el Estado español, que no nos quiere, solo quiere nuestro dinero y nuestro trabajo", y ha sentenciado: "Esto con Franco sí pasaba".

De Gispert ha aseverado que "hoy toca exigir la libertad de los presos políticos" y ha afirmado que la actual situación le recuerda a la década de los 60 y 70, "cuando aquí venían personas que defendían la libertad".

La expresidenta del Parlament ha recomendado a los asistentes "serenidad, tranquilidad, paciencia y resistencia" para "conseguir la libertad" y se ha mostrado convencida de que el día 2 de octubre existirá la "república catalana".

De Gispert, que se ha preguntado "dónde está la Unión Europea", ha agradecido a los manifestantes estar "donde les pidan que estén" y que se hayan movilizado.