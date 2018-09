España apoya el refuerzo de Frontex pero como complementario a la Policía de cada país en las fronteras

Así lo han explicado fuentes de Moncloa un día después de que el canciller austriaco apuntase este miércoles a posibles reservas de España, Italia y Grecia como uno de los escollos para lograr un acuerdo de aquí a diciembre sobre esta cuestión.

"No todos los países tenemos las mismas necesidades, no tenemos el mismo perímetro de frontera exterior, no es lo mismo ser frontera Sur que frontera Norte, todo eso hay que tenerlo en cuenta", han explicado fuentes gubernamentales.

Así, el Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez considera que el refuerzo de Frontex propuesto por Jean-Claude Juncker tiene que ser un mecanismo "flexible y complementario" y que "se tiene que adaptar a cada uno de los países" europeos. "Nadie está pensado en que desaparezca la policía" fronteriza de los Estados miembros, han subrayado las mismas fuentes.

Así, Moncloa ha recordado que España ya ha hecho uso de Frontex en el pasado y, por tanto, "es muy difícil estar en contra de algo que has usado". "Nosotros lo que hasta ahora hemos necesitado es un refuerzo en momentos puntuales", han remarcado.

Los líderes de la UE debaten este jueves cómo mejorar la seguridad interior del bloque comunitario y, entre otras cuestiones, la propuesta de Bruselas reforzar Frontex con 10.000 efectivos policiales para 2020.

Durante la cena de trabajo que tuvo lugar el miércoles, los jefes de Estado y de Gobierno abordaron la emigración en su dimensión interna, y el Gobierno español defendió la necesidad de avanzar hacia un "mecanismo europeo" de reparto de emigrantes "que sea solidario" y del que España "por supuesto" sea miembro.

"Creemos que individualmente es la peor forma de enfrentarse a la gestión de los flujos migratorios", han resaltado fuentes del Gobierno, que añaden que Francia y Alemania trabajan en la misma dirección, así como otros países como Bélgica o Luxemburgo.

El Ejecutivo español desearía incluso que se avanzara hacia este mecanismo europeo "aunque sea de forma limitada" y se aplique únicamente en el mar Mediterráneo. Y rechaza "el bloqueo" o que se opte por que cada país "haga lo que pueda" porque no es una solución "sostenible".