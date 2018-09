Espadaler presenta a Batet una propuesta para reconocer a Cataluña como nación y mejorar su autogobierno y financiación

Espadaler, que concurrió en las elecciones del 21 de diciembre en la lista del PSC, partido al que pertenece Batet, ha explicado que la ministra estudiará el documento base presentado por Units y ha asegurado que va en la línea defendida por el Gobierno de promover el diálogo con la Generalitat.

Desde su punto de vista, la crisis catalana se puede abordar desde reformas que no requieren un cambio constitucional. Así, su propuesta de solución parte del reconocimiento de Cataluña como "realidad nacional", un punto que viene recogido en la Carta Magna pero no está desarrollado. "Desde ese reconocimiento se derivan competencias propias para Cataluña y un nuevo modelo de financiación, que no tiene porque ser exclusivo", ha explicado

El líder de Units aboga porque se reconozca un autogobierno "de calidad" para Cataluña, esto es que se vertebre un marco competencial "estable" y no sujeto a la coyuntura de cada momento, con una financiación "justa".

"Apostamos por la solidaridad, pero, no menos, por una financiación justa, en función de las competencias que se asuman", ha señalado sobre su iniciativa para reformar la financiación de Cataluña.

PIDE MÁS PROPUESTAS Y MENOS "REPÚBLICAS VIRTUALES"

Espadaler ha reconocido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el "coraje" de proponer medidas para destensar la situación en Cataluña y su idea de consulta sobre el autogobierno, algo que respalda Units. "Le invitamos a transitar por ese camino", ha subrayado, indicando que la iniciativa de su formación pasa por este tipo de propuestas.

En este sentido, ha mandado un mensaje al president de la Generalitat, Quim Torra, al que reta a bajar a la arena política y a aportar soluciones a la crisis catalana desde los instrumentos que ya existen en el ordenamiento español. Según Espadaler la salida al conflicto no pasa por "dar la espalda a los problemas de Cataluña", como asegura que hizo el PP, ni con la creación de un foro cívico que redacte una Constitución para una "República virtual", en alusión a Torra.

LOS INDULTOS "NO TOCAN"

Preguntado por la situación de los independentistas presos y si Units respalda la posibilidad de que sean indultados por el Gobierno, como señaló la delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera, Espadaler ha evitado pronunciarse y ha asegurado que este debate "ahora no toca".

Ha defendido que la posición de su partido es que sería "justo" que los políticos presos estén en libertad condicional, aludiendo motivos políticos y familiares, aunque ha señalado su respeto a las decisiones judiciales.