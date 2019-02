La jueza de Erial cifra en 6,3 millones la cantidad que Zaplana y dos investigados más guardaban en dos cuentas en Suiza

La titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia, que investiga el 'caso Erial', cifra en 6.330.000 euros la cantidad que el exministro y 'expresident' Eduardo Zaplana y otros dos investigados en este caso --Joaquín Barceló, exdirectivo de Terra Mítica y exdirector de Formación de la Agencia Valenciana de Turismo, y Francisco Grau, exsecretario del consejo de administración de la CAM-- presuntamente tenían depositada en dos cuentas en Suiza. La magistrada sostiene que haber localizado este dinero "minimiza el riesgo de fuga" de los tres imputados.

Así figura en el auto de la jueza, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que se decreta la libertad provisional de Zaplana, en prisión desde el pasado mes de mayo e ingresado en el Hospital La Fe de Valencia desde diciembre a causa de la leucemia que padece. La magistrada acordó la prisión provisional, comunicada y sin fianza tras ser detenido por los presuntos delitos de blanqueo de capitales, malversación y prevaricación.

Las razones por las que ha decidido acordar la libertad no guardan relación con su estado de salud, un argumento alegado en reiteradas ocasiones por la defensa. De momento, Zaplana sigue ingresado en el hospital y su entorno desconoce cuándo recibirá el alta, aunque no prevé que sea este jueves. El médico que le atiende todavía no se ha pronunciado sobre este extremo, según han indicado a Europa Press fuentes conocedoras.

En el escrito, la jueza responde a la petición de libertad de la defensa del exministro de Trabajo y explica que se ha dado orden de transferencia al juzgado del dinero que Zaplana, Barceló y Grau tenían presuntamente en dos cuentas en Suiza, y apunta que se está a la espera de la entrada del dinero. Señala que la "imposibilidad" de acceder a este capital "minimiza el riesgo de fuga al privarles de una cantidad tan importante de dinero".

Por otra parte, la instructora apunta que se está a la espera de recibir el informe solicitado a la Clínica Médico Forense de Valencia sobre el estado de salud del 'expresident'. Además, subraya la jueza que ella no establece el régimen de visitas de Zaplana ni le da "el alta o la baja".

"NUNCA HA ESTADO EN UNA CELDA"

Destaca también que el también exalcalde de Benidorm ha sido trasladado al Hospital La Fe para sus revisiones programadas "o ante cualquier necesidad" y después siempre ha vuelto a la enfermería de la prisión de Picassent (Valencia), "pues nunca ha estado en una celda, como sabe de sobra la defensa", añade.

"Nunca se ha impedido ningún tipo de tratamiento o cuidado. Toda la población que se encuentra en Picassent tiene los mismos derechos, y si en lugar de al Pabellón de Judiciales, que se encuentra en el Hospital General, se decide por los médicos que se encuentre en la Fe, nada tiene que objetarse, como no podía ser de otro modo, pues toda persona tiene derecho a ser atendido donde se le pueda dar mejor atención", apunta en este sentido la magistrada.

"EVIDENTE RIESGO DE FUGA"

Asimismo, defiende que "no debe de estar tan equivocada cuando no solo el Ministerio Público sino la Audiencia Provincial de Valencia n cuatro ocasiones ha ratificado las medidas de prisión, por entender que existe un evidente riesgo de fuga".

Igualmente, argumenta que "no puede aceptarse que el único centro hospitalario que existe en el mundo donde puedan ser tratados este tipo de enfermos sea el Hospital La Fe, centro de reconocido prestigio, lo que no se pone en duda" y señala que hay "otros centros hospitalarios en otros países donde existen tratamientos, y con los que se producen intercambios de información y se fijan protocolos universales a aplicar".

Por lo tanto, la jueza indica que "ello no evita el riesgo de fuga", dado que Zaplana --continúa-- "tiene dinero en el extranjero procedente de los delitos presuntamente cometidos por él, con presunta ayuda, entre otros, de las otras personas que se encuentran también privadas de libertad". "Y podría recibir el mismo tratamiento y control en otros países muy avanzados y en los que es difícil conseguir extradiciones, por la legislación y convenios suscritos", agrega.

Además, afirma que la retirada de pasaporte o el cumplimiento de la prisión preventiva en el domicilio del investigado "no son mecanismos bastantes para hacer desaparecer el riesgo de fuga".

La magistrada asegura, en línea con lo argumentado por el fiscal del caso, que "el vital que se alude no deviene de su ingreso en prisión, sino de su enfermedad, que nada tiene que ver con dicha circunstancia pues la misma es anterior a su pérdida de libertad".

Finalmente, critica que los informes médicos aportados por la defensa de Zaplana "parten de valorar a los centros penitenciarios cuyas enfermerías deben de conocer" y añade que desconoce si los autores de dichos escritos "han efectuado una visita a dicho centro para hacer dichas afirmaciones o hablan 'de oídas' partiendo de premisas no constatadas".

NI CUENTAS NI SOBORNOS

Tras conocerse la decisión de su excarcelación, Zaplana ha negado en un comunicado tener cuentas en el extranjero, ni en Suiza "ni en ningún otro país fuera de España ni a mi nombre, ni al de terceros" y ha afirmado que tampoco ha cobrado "un euro en sobornos o comisiones ilegales" ni se "apropió" o "distrajo" fondos o activos relacionados con la administración pública.

Asimismo, ha anunciado que dedicará todos sus esfuerzos a demostrar su inocencia y espera que la leucemia que sufre le deje tiempo para hacerlo.

La magistrada ha adoptado una serie de medidas cautelares como retirada del pasaporte, la prohibición de salir del territorio nacional y comparecencias periódicas en el juzgado para firmar.