"Dios te pido clemencia, si este asunto va en contra de mi religión aléjalo de mí", la oración del asaltante de Cornellà

Los investigadores estudian la trascendencia que puede tener el contenido de una nota manuscrita, a modo de oración de despedida, localizada en la vivienda de Abdelouahab Taib, el hombre de origen argelino que fue abatido este lunes tras entrar con un cuchillo en una comisaría de Cornellá (Barcelona).

El manuscrito, de siete líneas y lleno de incorrecciones en árabe, es según la primera traducción realizada por los Mossos d'Esquadra una oración tipo y la Fiscalía la incardina en el aumento de la actividad religiosa que experimentó el fallecido debido seguramente a la "controversia personal grave" que sufría por sus tendencia homosexuales.

El literal de esta primera traducción, a la que ha tenido acceso Europa Press, es el siguiente: "Oh Dios te pido clemencia de tu sabiduría y pido clemencia de tu poder, y te suplico a tu gran generosidad, ya que eres el más poderoso y yo el menos, ya que tu eres el sabio y yo el menos, y tu sabes del más allá. Oh Dios si sabes que en este asunto hay (...) el bien para mí, para mí religión y mi subsistencia y todo lo relacionado conmigo y lo que me has predestinado facilítalo y bendícelo para mí. Oh Dios, si sabes que este asunto (...)va en contra de mi religión y de mi sustento aléjalo de mí y haz que mi destino sea bueno y haz que acepte (...)".

La investigación aprecia "motivación personal encauzada desde el punto de visto religioso" en la actuación de Taib, aunque por el momento no se descarta que los hechos puedan calificarse de terrorismo. Por ello la instrucción continuará en la Audiencia Nacional a cargo del juez Ismael Moreno.

De mayor importancia es, para la Fiscalía, el mensaje por móvil que el fallecido envió a su esposa --de la que se había separado pero con quien seguía conviviendo-- en el que decía que iba a marcharse 'inshallah' (expresión religiosa que quiere decir 'si Dios quiere'), al "gran sitio que está arriba".