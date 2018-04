Desglose de costes del 1-O acreditados según la Guardia Civil: 1.932.765,42 euros

.- Coste de Publicidad en medios.....................502.639,61.(Publicidad TV3, anuncio Vías y otros, 277.804 euros y Campaña "SI o NO", 224.835,25 euros).

.- Servicios de Unipost (envíos)....................980.313,76.(Cinco facturas: Departamento de Cultura, 196.696,98; vicepresidencia, 193.889,98; Salud, 192.711,20; Trabajo, 197.492,04 y Presidencia, 198.871,76).

.- Carteles encargados por Omnium con logo de la Generalitat...............................................61.879.

.- Coste de los observardores..........................217.656,22.(Dos pagos realizados ya por 119.700 euros; un pago final de 47.365 y Vuelos, hoteles y actos por 40.591,22).

.- Alquiler Teatro Nacional de Cataluña.................17.698,20.

.- Material electoral intervenido......................152.578,63.(Material intervenido en Igualada, 60.369,60 euros y Material de Bigues i Riels, 92.209,03).

TOTAL...............................................1.932.765,42.

PAGOS ABONADOS

No obstante en el informe no establece cuántos gastos comprometidos están abonados realmente y cuántos no. Sí precisa que está acreditado que la Generalitat pagó 119.700 euros a la empresa The Hague Center for Strategic Studies por el desplazamiento de observadores internacionales para el 1 de octubre.

Pero añade que también tenían el compromiso de pago de otros 47.365 euros que sería un "pago final" a realizar en noviembre pasado, pero el instituto armado deja claro que desconoce si esa factura se abonó o no. Eso sí, precisan que se han solicitado distintos mandamientos que aún no se han llevado a cabo en las diligencias de investigación de la presunta malversación de fondos públicos por parte del Diplocat.

La Guardia Civil también expone en su informe que ha habido dos intentos de cobrar una de las cinco facturas en las que se dividió el pago a Unipost. Se trata de una factura de 238.965,37 euros que la citada empresa tenía confeccionada para el Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia de la Generalitat.

Además, los investigadores explican al juez que siguen otras líneas de investigación para averiguar los posibles pagos con fondos públicos a Carles Viver Pi i Sunyer y su entorno por los informes que realizó relacionados con la preparación del referéndum.

A ello se suma la investigación de la cantidad empleada por el CTTI para el acondicionamiento de un Call Center donde se pretendía gestionar y centralizar los datos del referéndum, así como del material, principalmente informático para ese evento.

Sobre el último punto, la Guardia Civil explica que aún está tratando de terminar que parte de un contrato con Fujitsu por 40.227 euros se destinó al material del citado Call Center.