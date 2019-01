Delgado reprocha a VOX que quiera derogar la ley de violencia de género para alcanzar el poder "a cualquier precio"

La ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha reprochado este miércoles a VOX que haya propuesto al PP para dar su apoyo en la investidura en el parlamento andaluz la derogación de la Ley contra la violencia de género para "alcanzar el poder a cualquier precio" y ha pedido que estos temas queden al margen de las "disputas políticas".

Así lo ha afirmado durante la presentación de los números extraordinarios de la Revista Jurídica del Notariado y El Notario del Siglo XXI con motivo del 40 aniversario de la Constitución, que ha tenido lugar en la sede del Ilustre Colegio Notarial de Madrid. Acto en el que ha recordado que la Ley de violencia de género es un pacto de Estado, aprobado por unanimidad, que se consiguió tras superarse las "diferencias políticas" para conseguir una igualdad entre hombres y mujeres.

En este sentido, en referencia a las propuestas del partido de Santiago Abascal para dar su apoyo al candidato 'popular' en Andalucía, Juanma Moreno, entre ellas la derogación de la ley contra la Violencia de género, la ministra ha advertido que los derechos de las mujeres "no pueden ser suprimidos para alcanzar el poder a cualquier precio".

Tras este discurso, al ser repreguntada sobre este aspecto por los periodistas, Delgado ha añadido que esta ley "debe estar fuera de las disputas políticas" porque es un tema que "trasciende" a toda la sociedad. Es más, ha indicado que la "lucha eficaz" en esta materia "no termina", sino que debe "continuar" porque siguen habiendo "muertes por el mero hecho de ser mujeres".

AFIRMA QUE HAY QUE SEGUIR TRABAJANDO

"Tenemos que trabajar porque la ley y el pacto contra la violencia de género siga su curso, su camino. Es la única manera de garantizar esa política, que ya es una política de Estado, que es de todos", ya que "pone en evidencia que la igualdad plena, efectiva, entre hombres y mujeres es todavía hoy una tarea pendiente", ha precisado durante su intervención en el acto de los notarios

Como viene siendo habitual, la titular de Justicia ha comenzado su discurso haciendo un balance de las mujeres que han muerto a "manos de la violencia machista" y ha lamentado que desde el 2003 --año en el que comenzó a hacerse un registro-- han sido asesinadas 976 mujeres. Asimismo, ha señalado que desde 2013 también han fallecido 27 menores. "Es un prólogo duro, pero hay que hacerlo. Es una violencia que no podemos negar, no podemos obviar, no podemos dar la espalda", ha dicho.

Por todo ello, Delgado ha asegurado que "no se entiende que se pretenda hoy, desde algunas formaciones políticas, derogar la ley contra la violencia de género", porque, según ha dicho, "España está a la vanguardia en la defensa de la igualdad (*) Nos miran casi con envidia de lo que llegamos a tener aquí y uno de esos reflejo es nuestra lucha eficaz contra la violencia de género".

Por último, Delgado ha sido preguntada también por otra de las 19 propuestas que VOX presentó este martes sobre la devolución al Estado de competencias que tienen las comunidades, como Sanidad o Justicia, algo que ha sido tildado de "regresión". "No podemos pensar en regresiones territoriales" porque "tenemos un Estado que funciona, una Constitución que nos ha dado un periodo enorme, larguísimo de convivencia", ha concluido.