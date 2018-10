Delgado rendirá cuentas el miércoles ante el Congreso por los audios de Villarejo

La ministra de Justicia, Dolores Delgado, comparece este miércoles en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados para rendir cuentas por la grabación filtrada de la conversación que mantuvo en 2009 con el comisario jubilado José Manuel Villarejo, en la que se puede escuchar como llamó "maricón" a su compañero en el Consejo de Ministros Fernando Grande-Marlaska o en la que aseguraba que prefería un "tribunal de hombres".

La titular de Justicia comparece a petición propia, aunque también lo solicitaron el PP y Ciudadanos, para dar las explicaciones oportunas sobre las grabaciones que han sido publicados por el digital 'Moncloa.com' y que, según afirmó en un desayuno informativo, están manipuladas , ya que son "trocitos solapados, puestos, pegados".

Delgado, que ha evitado hacer declaraciones públicas en estas últimas dos semanas --incluso llegó a "reorganizar" su agenda--, aseguró que estas filtraciones eran un "ataque institucional". De hecho, en uno de los distintos comunicados que ha emitido su departamento sobre este encuentro con Villarejo acusó al policía de haber creado una "estrategia procesal" consistente en "atacar al Estado", algo que ha sido negado por la defensa del excomisario.

NO ACEPTA EL "CHANTAJE DE NADIE"

La ministra siempre ha rechazado presentar su dimisión por estos hechos cada vez que la oposición le ha instado a ello. "Ni este gobierno socialista, ni esta ministra va aceptar el chantaje de nadie", dijo durante una interpelación parlamentaria.

La de este miércoles será la tercera comparecencia que Delgado haga ante la Comisión de Justicia desde que tomó posesión en su cargo el 7 de junio. La primera fue el pasado 10 de julio para explicar su proyecto al frente de su departamento y la siguiente tuvo lugar el 11 de septiembre para explicar su posición ante la defensa del juez instructor del 'procés' y la jurisdicción española por la demanda civil presentada por el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont en los tribunales belgas.

Sobre este último caso, que también generó polémica, Delgado tampoco se planteó dejar su cargo, pese a que algunos partidos políticos como el PP, la acusase de haber mentido: "Mi nombre no aparece en ningún sumario", enfatizó durante el Pleno en la Cámara Baja del 12 de septiembre. Después fue reprobada en el Senado por entender que había mentido sobre esta gestión, a lo que se sumó las grabaciones de Villarejo.

INTERMEDIACIÓN EN UN PROCESO DE EXTRADICIÓN

En ambas situaciones, la responsable del Ministerio de Justicia ha sido acusada de no haber dicho la verdad y criticada por las diversas rectificaciones que ha dado a conocer su gabinete de comunicación. Todo comenzó el 17 de septiembre cuando el diario 'El Confidencial' publicó que Delgado, cuando era fiscal de la Audiencia Nacional, habría intermediado en un proceso de extradición que afectaba a un cliente de Villarejo, en prisión provisional desde noviembre de 2017 por el caso 'Tándem'.

Ante esta información, el Ministerio de Justicia puntualizó que la actual ministra "ni concertó ni mantuvo cita alguna" con el excomisario, ni intervino en dicho trámite y subrayó que "nunca ha tenido relación de ningún tipo" con él. Ese mismo día, Delgado apareció ante los medios de comunicación para precisar que no ha mantenido con Villarejo "ninguna cita en ningún aspecto profesional" .

Una afirmación que fue modificada un día después cuando su departamento emitió una nueva nota de prensa añadiendo que tampoco ha tenido reuniones de carácter "personal" con el ex policía "más allá de haber coincido con él en compañía de otras personas en algún evento".

EL ENCUENTRO CON VILLAREJO

Fue el pasado día 24 de septiembre cuando el digital 'Moncloa.com' comenzó a publicar una conversación que tuvo lugar en 2009 en el restaurante Rianxo de Madrid, al que Delgado acudió acompañando al ex juez Baltasar Garzón para celebrar la medalla al mérito que habían concedido a Villarejo. Un encuentro en el que también se encontraban los comisarios Enrique García Castaño (investigado también en 'Tándem'), Gabriel Fuentes y el fallecido Miguel Ángel Fernández Chico.

En ese momento, Delgado atribuyó la aparición de los audios de esta conversación a la "estrategia procesal" consistente en "atacar al Estado" de José Manuel Villarejo y admitió entonces en un comunicado que "tiene recuerdo de haber coincidido con el comisario en tres ocasiones junto con otros mandos policiales y cargos judiciales" a lo largo de sus 25 años como fiscal de la Audiencia Nacional.

La última vez que la titular de Justicia se pronunció sobre estos audios fue el pasado 25 de septiembre cuando se dio a conocer que había llamado "maricón" al ministro del Interior, Fernado Grande-Marlaska. Aprovechando que se encontraba en un desayuno informativo, y preguntada por este asunto, Delgado explicó que no hacía referencia a él en esa conversación. Unas horas más tarde, el Ministerio aclaró que sí hacía alusión al ex juez de la Auidencia Nacional pero no a su "condición sexual", sino que fue una palabra "sacada de contexto".