La abogada de Cuixart cuestiona el testimonio de un guardia civil por el encargo de carteles por parte de Ómnium

La defensa del presidente de Òmnium Cultural ha cuestionado el testimonio aportado este martes por un cabo de la Guardia Civil que participó en el registro de las empresas de diseño gráfico que imprimieron carteles publicitarios para llamar a votar en el referéndum del 1 de octubre de 2017.



Todo ha empezado cuando el agente del Instituto Armado ha asegurado esta mañana, en respuesta a preguntas del fiscal Javier Zaragoza, que el diseñador gráfico y excoordinador de Acción Política de ERC en Badalona Enric Vidal confirmó a los investigadores, en una declaración como testigo, que el pedido de carteles lo había realizado la entidad soberanista y que del pago se encargaría la Generalitat.

Tras el receso en la vista oral para comer, le ha llegado el turno de preguntas a las defensas. La última en intervenir ha sido la abogada de Cuixart, Marina Roig, quien ha querido exponer al testigo el acta de la toma de declaración de Vidal, en la cual, según ha mencionado, no se refleja esa afirmación.

El presidente del tribunal, el magistrado Manuel Marchena, ha interrumpido a la letrada, señalando que no era necesario exponer ese acta y que bastaba con recordar al cabo de la Guardia Civil que, como testigo, tenía obligación de decir verdad y que había prometido hacerlo al inicio de su comparecencia.





MARCHENA VUELVE A PREGUNTAR

Roig, no obstante, no se ha conformado y ha querido exponer lo que ella considera una contradicción entre lo manifestado por el agente en el acta que redactó y su declaración en el juicio. Por eso, Marchena ha optado por preguntar él mismo al testigo , como ya ha hecho en varias ocasiones, si es verdad que hay diferencias entre las dos declaraciones.

"Yo lo que quería dejar de manifiesto es que ese pedido de cartelería es porque lo solicita Òmnium Cultural. No sé si he dicho que lo dijo Enric Vidal", ha subrayado, tras lo cual la abogada de Cuixart ha replicado que sí lo había dicho. A continuación, el agente se ha limitado a remarcar que no puede recordar todas las actas que redactó en el marco de las diligencias de investigación del 'procés'.

El propio Vidal ya compareció la semana pasada, también como testigo, en el juicio en el Tribunal Supremo. Según afirmó, en ningún momento dijo a los representantes de las empresas impresoras que el pedido se facturaría a la Generalitat ni que provenía de Òmnium Cultural.

Sin embargo, inmediatamente después el comercial de una de estas compañías, Enric Marí, fue llamado también a declarar y ofreció una versión totalmente opuesta, asegurando que Vidal sí le dijo que debía facturar al Govern.