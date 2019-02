Cuelan pancartas en favor de los presos independentistas en la inauguración del World Law Congress

Ataviados con lazos amarillos, los estudiantes han mostrado sus pancartas en distintos puntos de la sala _dentro y en una balconada_ justo cuando terminaba la intervención de Delgado y comenzaba la de Gonzalez Rivas, si bien miembros de la organización les han retirado los carteles y el acto inaugural de este evento en el que participan más de 2.000 juristas de todo el mundo ha seguido su curso sin llegar a interrumpirse.

"Freedom for all catalan politician prisioners and exiles (Libertad para todos los catalanes presos políticos y exiliados", decía el cartel que sostenía uno de los participantes, que se identifica como Gabriel. Dice que no se puede consentir que dentro de este macro congreso internacional se viva "en un mundo aparte" cuando en el Tribunal Supremo se reanuda el juicio a los líderes independentistas.

Mientras otros de sus compañeros sujetaban carteles con la leyenda "justicia fake", otro de los estudiantes acreditados y sentados dentro de la sala enseñaba a los presentes una pancarta con fotografías de los condenados por la agresión a dos guardias civiles y sus parejas en Alsasua en 2016 con el lema "829 días en prisión".

También han mostrado otro cartel con imágenes de supuestos "amigos del gobierno indultados". Critican que este congreso internacional vaya a darle un premio para destacar la labor en aras de la justicia y La Paz al Rey Felipe VI, "como si no hubiera _dicen_ represión a la disidencia política" en España.

Tras intentar sin éxito interrumpir el acto inaugural y mientras el presidente del Tribunal Constitucional seguía con su discurso, miembros de la organización les han retirado los carteles, si bien no han tenido que abandonar la sala y han seguido el resto del acto desde sus asientos.

Dicen que ya que se han desplazado a Madrid acudirán de público al juicio en el Tribunal Supremo. Al congreso sólo habían asistido para mostrar sus pancartas, grabar la acción y difundirla en redes sociales.