El 'fraude' de Cristiano, calcado al de Messi pero el triple de dinero

La Fiscalía de Madrid acusa a Cristiano Ronaldo de defraudar 14,7 millones de euros al erario durante varios años. Un dinero que provenía de sus derechos de imagen y que se intentó ocultar a Hacienda a través de un entramado societario de empresas en el extranjero. Un caso prácticamente idéntico al que tuvo que enfrentarse el delantero del Barça Leo Messi y que acabó con una condena de 21 meses de cárcel para el jugador.

¿La principal diferencia? Messi fue condenado por distraer 4,1 millones de euros. Cristiano está acusado de evadir 14 millones. El triple de dinero supuestamente evadido pero los mismos posibles delitos: estafa y delitos contra la Hacienda Pública.

Estas son las principales semejanzas y diferencias entre los casos de Messi y Cristiano:

Derechos de imagen millonarios

La Fiscalía cree que Cristiano defraudó 14,7 millones de euros al erario, pricedentes de sus derechos de imagen. Desde que fichó por el Real Madrid Ronaldo tendría que haber grabado en 2011 sus rentas obtenidas en suelo español al tipo del 24% y al tipo del 24,75% en los tres ejercicios posteriores. Algo que no ocurrió.

En el caso de Messi, el juez consideró probado que el jugador, que también tendría que haber pagado esos impuestos tras su fichaje en el Barcelona, defraudó 4,1 millones de euros de sus contratos de publicidad.

Evadieron durante años

Según los fiscales, Cristiano habría defraudado esa cantidad entre 2011 y 2014. Concretamente, 1.393.906’83 € en 2.011, de 1.665.304’09 € en 2.012, de 3.201.266’93 € en 2.013 y de 8.508.419’55 € en 2.014.

La denuncia, que se basa en el informe remitido a la Fiscalía por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT), recuerda que en 2008 el futbolista confirió a su agente un poder para firmar un contrato de trabajo con el Real Madrid entre las temporadas 2009/2010 y 2014/2015 y que fue rubricado por ambas partes el 21 de junio de 2009. A raíz de ese contrato de trabajo Ronaldo trasladó un mes más tarde su residencia a España con lo que adquiría la condición de residente fiscal en nuestro país a partir del 1 de enero de 2010. Durante los cuatro años posteriores fue cuando, supuestamente, se cometieron los delitos.

El delantero del Barça, por su parte, defraudó durante tres años en sus declaraciones de IRPF de 2007, 2008 y 2009. Esta permanencia de los delitos es lo que aumentó considerablemente la pena del futbolista, ya que los jueces consideraron que el delito contra la Hacienda Pública había sido "continuado"

A través de empresas en paraísos fiscales

Ambos jugadores habrían utilizado estructuras societarias supuestamente para evitar los tributos. La única diferencia, que Messi lo hizo a través de paraísos fiscales en Belice, Uruguay, Suiza y Reino Unido, mientras que Cristiano utilizó empresas radicadas en las Islas Vírgenes Británicas.

En concreto, tras confirmarle el Real Madrid el 12 de diciembre de 2008 las condiciones del contrato que se iba a formalizar meses más tarde, "y con la intención de obtener un beneficio fiscal ilícito cuando llegara a España", simuló ceder sus derechos de imagen a una sociedad llamada Tollin Associates LTD, domiciliada en las Islas Vírgenes Británicas y de la que era socio único.

Dicha sociedad cedió la explotación de los derechos de imagen del futbolista a otra sociedad ubicada en Irlanda con el nombre de Multisports&Image Management LTD que, "efectivamente", se dedicó a la gestión y explotación de los derechos de imagen del denunciado y sin que la sociedad ubicada en las Islas Vírgenes Británicas desarrollara actividad alguna, "haciendo que la previa cesión a ésta fuera completamente innecesaria y solamente tenía como finalidad la interposición de una pantalla para ocultar a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria la totalidad de los ingresos obtenidos por el denunciado por la explotación de su imagen".

También alude la Fiscalía a que Ronaldo presentó en su declaración del IRPF del ejercicio de 2014 donde consignaba una rentas de fuente española entre 2011 y 2014 de 11,5 millones de euros, "cuando las rentas verdaderamente obtenidas de fuente española" fueron en esos tres ejercicios de casi 43 millones de euros.

Lo hicieron "conscientemente"

Otro de los puntos en común es que, los jueces en un caso y la fiscalía en el otro, consideran que ambos hicieron estas operaciones "conscientemente" con la intención de evadir impuestos. Messi basó prácticamente toda su argumentación en el juicio en que su padre y los administradores en los que delegaba sus finanzas habían llevado a cabo esta 'distracción' de capitales sin su conocimiento.

Una defensa que los jueces no creyeron. El Supremo aseguró que Leo Messi conocía inequívocamente su obligación de tributar los ingresos obtenidos por la explotación de sus derechos de imagen. En este sentido, afirma que “no resulta acomodado a lógica admitir que quien percibe importantes ingresos ignore el deber de tributar por ello. Ni se acomoda a lógica que quien constata que no abona nada en absoluto a Hacienda como tributo, pese a la elevada percepción de concretos ingresos (los derechos de imagen), sabe que está defraudando ilícitamente”.

En el caso de Cristiano Ronaldo tampoco es probable que esta defensa pueda llevar a algún lado. De hecho, la propia fiscalía en su escrito asegura que actuó de forma "consciente" y se remite a la sentencia de Messi para recordar la responsabilidad de tributar de los futbolistas.