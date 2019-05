El Contencioso acepta el recurso del partido opositor en Melilla y le permitirá participar en el 26M

Según han informado a Europa Press fuentes jurídicas, el tribunal ha determinado este viernes que el principal partido de la oposición en la Ciudad Autónoma de Melilla pueda finalmente concurrir a dichos comicios, dado que no tuvo intención de no respetar la Ley de Igualdad por los motivos que ha esgrimido en su recurso.

CPM tuvo que variar su lista, cumpliendo con lo que exige dicha ley: que, en cada tramo de cinco candidatos, haya un mínimo de un 40 por ciento del sexo contrario.

"DEFECTUOSA" ACTUACIÓN DE LA JEZ

En el recurso, al que ha tenido acceso Europa Press, CPM había denunciado "la defectuosa actuación de la Junta Electoral de Melilla", acusándola de dar "un trato distinto y desigual según las candidaturas".

El documento que elabora el equipo jurídico de CPM comienza recordando que este partido es a día de hoy la segunda fuerza en la Asamblea de la Ciudad, con siete representantes, y que en las recientes elecciones generales obtuvo el 20,38 por ciento de los votos. "Con la intención de renovar la confianza que en ellos han depositado los electores melillenses presentó su candidatura a la Asamblea de la Ciudad Autónoma de Melilla, con 13 mujeres y 12 hombres. Era obvio, por tanto, que cumplía con creces con el espíritu de la ley para la igualdad efectiva de mujeres y hombres", han destacado.

A continuación, han explicado que en la primera reunión de la Junta Electoral de Zona y Provincial (JEZyP) dio trámite a CPM para que subsanase las supuestas irregularidades. En ella se indicaba que "no se cumple con la paridad ni en los candidatos titulares ni en los candidatos suplentes. Si se comprueba el conjunto del acta referida, se verá que la JEZyP de Melilla precisa para la mayoría de las candidaturas la irregularidad concreta --por ejemplo, la falta de la firma de una candidata en un documento específica; la repetición de candidatos; la aportación de documentos que no se corresponden con candidatos; la falta de un DNI, etcétera"--.

GRAN BASE ELECTORAL DE MUSULMANES

Asimismo, citan el caso de la candidata número cuatro de UPyD "a la que expresamente se le indica que la irregularidad reside en el artículo 44 bis 3 de la Loreg". "Pero este correcto proceder --prosiguen los abogados de CPM--, detallando la irregularidad, facilitando y favoreciendo la subsanación no se efectuó en el acuerdo con CPM, el principal partido de la oposición de la Asamblea de la Ciudad de Melilla". Y se preguntan en el recurso "por qué esto no se hizo con la candidatura de CPM". Para los letrados cepemistas, "existe, por tanto, un trato distinto, desigual, por parte de la JEZyP según las candidaturas, no cabe otra justificación, y no es novedoso".

Además, han admitido que ante los distintos mandatos que contiene el artículo 44 bis de la Loreg, y a la luz del acuerdo de la JEZyP de Melilla, "CPM no fue capaz de entender cuál era la irregularidad que había de subsanar". Por esta razón, varios integrantes del partido, el mismo día 26 en el que se les había notificado el acuerdo, se personaron en la sede de la JEZyP y consultaron con la secretaria de la JEZyP de Melilla.

"La secretaria --han aseverado-- les indicó que el tramo a valorar debía ser de diez en diez" cuando en realidad era de cinco en cinco. CPM realizó las modificaciones indicadas y las presentó el sábado 27. "Antes del registro la misma secretaria repasa la lista y las considera correctas sin indicar ningún error adicional", han señalado.

El Tribunal Contencioso Administrativo de Melilla ha aceptado las alegaciones presentadas por el partido que preside Mustafa Aberchán y permitirá que pueda participar en las elecciones municipales y autonómicas del próximo 26 de mayo con su lista ya modificada, en la que se respeta la Ley de Igualdad que exige que, en cada tramo de 5 candidatos, haya un mínimo de un 40 por ciento del sexo contrario.

CPM, una formación política con una base de afiliados mayoritariamente musulmanes, ha concurrido a todas las elecciones desde 1995 como principal partido de la oposición e incluso integrante del Gobierno de Melilla entre 1998 y 2000 con Mustafa Aberchán de presidente de la Ciudad Autónoma desde 1999 a 2000. En las últimas elecciones de 2015, el PP consiguió 12 diputados, CPM 7, PSOE 3, Ciudadanos 2 y PPL 1, en una asamblea integrada por 25 escaños.