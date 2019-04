Condenado a cinco años de prisión a 'El Chicle' por el caso de la joven de Boiro

Así, el fallo asegura que 'El Chicle' "buscó desde un principio y consiguió" privar a la denunciante "de su libertad ambulatoria", y determina que su intención era "meterla en el coche y trasladarla a algún lugar para satisfacer su ánimo libidinoso".

"No se le ocurre a este tribunal ninguna otra alternativa. Su intención no era la de apoderarse de su dinero o del móvil. Lo que pretendía era coger el teléfono de la víctima para que no pudiera pedir ayuda", establece la sentencia, rechazando la argumentación en el juicio del acusado.

Este caso, ocurrido en la Navidad de 2017, propició el desenlace de la desaparición de Diana Quer, después de que Abuín Gey fuese detenido por este intento de agresión y, finalmente, condujese a los agentes a la nave de Asados en la que había escondido el cadáver de la joven madrileña 500 días antes.

Así las cosas, la acusación en este caso, que también atribuía a Abuín Gey un delito de agresión sexual --confirmado por la sentencia--, respalda la petición de la familia de Diana Quer y de la fiscal, que también apuntan a que 'El Chicle' tenía una motivación sexual en el momento de secuestrar a la joven madrileña, independientemente de los restos físicos que pudieron localizarse. Este punto apoya, en el caso Diana Quer, la petición de prisión permanente revisable.

