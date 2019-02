Condenado el dueño de un bar de Arenys de Mar (Barcelona) que echó a cinco clientes por ser negros

Le han condenado a inhabilitación para el ejercicio de profesión, oficio, industria o comercio e inhabilitación especial para el ejercicio de profesión u oficio educativo, en el ámbito docente, deportivo y de tiempo libre.

El tribunal considera probado que el acusado C.E.F., a las 11.38 horas del 15 de mayo de 2016, le pidió a un cliente, que estaba en la terraza junto a otras cuatro personas tomando sus consumiciones, que entrara, y le dijo: "No quiero negros aquí".

Este cliente regresó entonces con sus compañeros, a quienes les comunicó que debían abandonar el establecimiento y, al ir otro de ellos a pedir explicaciones, el acusado insistió que no quería "negros en el local".

El juzgado considera que el acusado ha cometido cinco delitos contra los derechos fundamentales y las libertades públicas en concurso ideal, previstos y penados por el artículo 512 del Código Penal, y le condena también a indemnizar a las víctimas con 300 euros cada una por los perjuicios causados.

Las cinco víctimas explicaron los hechos en el juicio y algunos de ellos expresaron que les "dolió muchísimo" y que se sintieron ofendidos de que les echaran del bar.

La juez entiende que las declaraciones de los afectados han sido claras, coherentes y persistentes para probar las acusaciones, y que han sido corroboradas por las de los Mossos d'Esquadra que acudieron al bar posteriormente, ya que el acusado también les manifestó que les echaba "por su color de la piel".

SOS RACISME

SOS Racisme Catalunya, acusación particular en la causa, ha valorado positivamente la sentencia porque "recoge correctamente las declaraciones de los denunciantes y testigos y reconoce los efectos negativos de la discriminación sobre la identidad de las víctimas, a quien se les ha vulnerado un derecho fundamental".

La abogada de SOS Racisme Catalunya Lorena Antón ha remarcado la importancia de que el atestado policial recogiera las versiones de todas las personas implicadas ya que, "habitualmente, la falta de atestado policial y de testigos dificulta el proceso penal y hace que muchos casos queden impunes", ha informado la entidad en un comunicado.

A.B., uno de los denunciantes, se ha mostrado satisfecho con el resultado de la sentencia y agradecido por el acompañamiento del Servicio de Atención y Denuncia (SAiD) de SOS Racisme: "No tengo ninguna duda: si me volviera a pasar, que esperemos que no, volvería a denunciar".