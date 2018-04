La Comunidad remite a la Abogacía General el informe de Cámara de Cuentas sobre irregularidades en Campus de Justicia

Así lo ha indicado el consejero en la sesión de control al Gobierno durante el Pleno de este jueves, al ser preguntado por la diputada socialista Merecedes Gallizo sobre qué medidas piensa adoptar tras este informe de este órgano.

Según Gallizo, la comisión de Estudio del Endeudamiento en 2015 le avisó de estas presuntas irregularidades. "Usted me dijo, al relatarle las irregularidades me dijo: 'coja usted esa documentación' y que lo enviara al juzgado porque el que comete el delito es el que no lo denuncia", le ha recordado al mismo tiempo que le ha afeado que el PP no les quisiera acompañar a registrar en la Fiscalía Anticorrupción los informes.

"Hay que denunciar para que el dinero público malversado, pueda ser recuperado, eso es lo que hemos hecho los tres grupos de la Cámara y lo que no han hecho ustedes", ha criticado la parlamentaria socialista.

Por su parte, Garrido ha aseverado que el informe de la Campus de la Justicia lo remitió el Gobierno regional a la Abogacía General. Además, fuentes de la misma les han confirmado que ahora hay personas "que estudian dicho informe" y "es posible que en las próximas fechas" se puedan conocer las conclusiones del informe de la Abogacía, que serán las que obedezcan.

"Actuamos con rigor matemático buscando respuestas y siempre la seguridad jurídica a diferencia de ustedes que buscan siempre fotos y titulares", ya que presentaron un informe de la oposición a la Fiscalía Anticorrupción y, después, han tenido que presentar el de la Cámara de Cuentas.

"Buscaban dos fotos y dos titulares. Les invito que actúen con rigor en todos los casos y actúen conforme a lo que dicen. Respecto a lo de el currículum de José Manuel Franco, Gabilondo tiene usted todo el día de hoy para exigir su dimisión y creamos en su honestidad", le ha instado al portavoz socialista.