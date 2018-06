¡Dos miembros del Comité de Retribuciones discrepan sobre si la retribución de Crespo también incluía la CAM

En ese sentido, el presidente hasta 2010 de la Comisión de Retribuciones, Antonio Gil Terrón, acusado de aprobar esas dietas, no se ha declarado culpable y ha asegurado que el exdirector, Roberto López Abad, realizó un planteamiento "convincente" a la Comisión tanto para que Crespo presidiera Tinser Cartera como para que percibiera ese sueldo. Del carácter retroactivo de las dietas, ha dicho no recordar que se dijera nada en el Comité de Retribuciones del 26 de noviembre de 2009.

En la tercera sesión han comparecido, además de Antonio Gil Terrón, Luis Esteban y Martín Sevilla, a los que se les acusa de autores y para quienes se piden penas de tres años de prisión y una multa diaria de 300 euros durante nueve meses.

En el caso también se juzga a 20 miembros del Consejo de Administración acusados de aprobar el cobro de 600.000 euros en dietas al expresidente Modesto Crespo que este lunes confirmó la admisión de su culpabilidad de los delitos de apropiación indebida agravada y administración desleal, aceptando el acuerdo de 9 meses de prisión y la devolución a plazos de los 600.000 euros cobrados.

GIL TERRÓN NIEGA QUE SE INVENTARAN UN SUELDO PARA CRESPO

Antonio Gil Terrón ha responsabilizado a los miembros del Consejo de Administración de Tinser de las propuestas que se llevaron a la Comisión de Retribuciones y asegura que se enteró de ellas ese mismo día. En cuanto a que se llevara para su aprobación al Consejo de Administración de la CAM del 27 de noviembre, ha reconocido que no había "ninguna obligación" y que se hizo "con luz y taquígrafos".

Ha reconocido Gil Terrón que en las retribuciones había unas limitaciones en los órganos de gobierno de la CAM, y a la pregunta de Fiscalía de si se trataba de inventar un sueldo para Modesto Crespo, ha respondido que "en absoluto, no lo hubiera permitido".

En cuanto a la razón de que en las empresas participadas Incomed y Gestimer, Crespo cobrara una cantidad sensiblemente inferior a los 300.000 euros de Tinser, Gil Terrón, lo ha justificado al "entender que Tinser iba a relanzarse y en esta tarea, Modesto Crespo, iba a poner todos sus esfuerzos".

Un esfuerzo que realizó "desde el primer día que fue nombrado presidente de la CAM", ha asegurado para justificar la retroactividad de las dietas, tras la pregunta realizada por el fiscal, para a reglón seguido añadir que, "como se hace en España y, no digo que trabajara en negro". "Crespo -ha continuado-, no necesitaba permiso de nadie para trabajar en Tinser, ya que era el presidente y tenía el visto bueno del director general".

Respecto al Consejo de Administración de la CAM, el expresidente de ese órgano ha explicado que los consejeros tenían una gran responsabilidad, especialmente a partir de 2003, cuando pasan a ser responsables directos civil y penalmente de cualquier decisión. Tenían que opinar y decidir y para que profundizaran más en la Caja se decidió nombrarles, también, consejeros en las participadas.

ESTEBAN AFIRMA QUE LAS DIETAS ERÁN TAMBIÉN PARA LA CAM

El segundo acusado en comparecer, el consejero de la CAM y vocal de la Comisión de Retribuciones, Luis Esteban, ha asegurado, a preguntas de Fiscalía, que le "pareció bien" la propuesta para "darle cabida" a Crespo en Tinser Cartera y que entendió que, además, de en esa sociedad "iba a tener una dedicación exclusiva respecto a la Caja de Ahorros", en un momento en el que Esteban ha explicado que se avecinaba la fusión y movimientos con otras cajas y bancos y entendió "que eso era lo que necesita la Caja".

Ha negado que se diera a conocer en el Consejo de Retribuciones la retroactividad y que se elaborara algún informe externo que apoyara la decisión. Sí que ha confirmado que se elaboró una carta dirigida al presidente.

Esteban, sin embargo, ha asegurado que no se tocó en el Consejo de Administración de la CAM ni el tema de la retribución ni el de la retroactividad. "Yo no oí nada", ha indicado. Preguntado por la lectura de las actas del Consejo de Administración, que ha reconocido que no leyó, asegura que "es un derecho, pero no una obligación, forma parte del ámbito de la confianza".

MARTÍN SEVILLA: "MODESTO CRESPO ME HA DECEPCIONADO"

Por su parte, el exconseller socialista y secretario de la Comisión de Retribuciones Martín Sevilla, ha afirmado que Modesto Crespo le ha "decepcionado". Niega que la operación de Tinser fuera un montaje para cobrar un sueldo, en alusión a la asunción de culpabilidad del exdirector, "de buena fe creía que intentaba trabajar para la CAM", ha indicado.

Ha apuntado, a preguntas del Ministerio Fiscal, que a Crespo se le ofreció lo de Tinser para "llevar a cabo unas funciones importantes" para intentar recuperar la actividad el tejido económico de Alicante y Murcia y, por tanto, esa labor había que retribuirla. Y ha dicho que el presidente de la CAM no tenía ninguna retribución y que "no se le podía pedir un esfuerzo y que aquello fuera gratuito".

"El cargo en Tinser iba a ser ejecutivo y no había incompatibilidad entre ambas presidencias", ha indicado y ha reconocido, respecto a la retroactividad de las dietas que, en la Comisión de Retribuciones, López Abad "no lo dijo y no se reflejó en el acta".

Respecto a los 15 miembros del Consejo de Administración, también autores, declararán entre mañana 6 de junio y el 11 y 12 de junio. Fiscalía pide dos años de prisión y una multa diaria de 200 euros durante nueve meses.