Clavijo afirma que "no puede ser" que Cataluña quiera convertir su deuda con el Estado en perpetua

"Eso no puede ser. Entre otras cosas porque a este riesgo es al que me refería cuando decía que Cataluña no podía estar monopolizando toda la actualidad política", dijo este viernes en declaraciones a los medios de comunicación.

Asimismo, hizo especial hincapié en que esta situación no se puede permitir y entendió que el mensaje a transmitir no puede ser que "no importa, tú incumple y endéudate que no pasa nada, ya vendrán otros a arreglar el problema".

"Canarias ha hecho la tarea --concluyó--. Hemos sido rigurosos. Tenemos la menor deuda per cápita de todo el Estado y exigimos que se nos trate en igualdad de condiciones. ¿O es que resulta que ahora los ciudadanos de Cataluña van a tener más privilegios que los canarios".