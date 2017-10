Ciudadanos afirma que, según una resolución judicial, los ediles "tránsfugas" de Talavera "han mentido"

"Todavía tenemos que leer la sentencia completa, pero lo que viene a demostrar es que el PP --el partido que gobierna-- estaba detrás de esa incitación a los concejales a un claro caso de transfugismo", ha señalado la portavoz sobre la resolución al recurso planteado por Bermejo y Palacios, en el que impugnaban su expulsión de la formación naranja tras haber pasado a formar parte del equipo de Gobierno municipal el pasado mes de marzo.

En este sentido, De Miguel ha reiterado en rueda de prensa que esta resolución judicial ha dado "la razón" al partido y ha demostrado que los dos concejales y el alcalde, Jaime Ramos, "habían vendido una sentencia que les daba la razón y han demostrado que han mentido".

"Cuando pasan a un grupo no adscrito, no pueden recibir remuneración como si fueran parte del partido. No es legal cobrar un sueldo cuando no se tiene grupo municipal", ha reiterado la portavoz, al tiempo que ha remarcado que su formación había dicho "desde el principio" que estos dos ediles "eran tránsfugas" y habían "cambiado el voto".