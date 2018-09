La defensa de la enfermera de Chávez denuncia que es "perseguida políticamente" por el Gobierno de Maduro

La defensa de la que fuera enfermera del expresidente Hugo Chávez, reclamada por Venezuela por los delitos de legitimación de capitales, asociación para delinquir y enriquecimiento ilícito, ha denunciado este lunes que su extradición responde a una "persecución política" por parte del Gobierno de Nicolás Maduro.

Así lo ha dicho el abogado de Claudia Patricia Díaz durante la vista de extradición que ha celebrado la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, presidida por el magistrado Alfonso Guevara. Por su parte, el Ministerio Público se ha mostrado favorable a que la enfermera sea entregada a Caracas.

La defensa de la que fuera personal médico del expresidente venezolano ha constatado que la extradición no debería aceptarse porque no se da la doble incriminación necesaria para proceder a ello, es decir, el delito en cuestión debe estar perseguido penalmente en ambos países. Además, ha indicado que tanto ella como su marido aparecen como propietarios de una sociedad en Panamá y ha alegado que Claudia Patricia Díaz no "sabe ni la cuantía" y que conoce el "relato de hechos sólo a tenor de unas notas periodísticas".

ÓRDENES INDEBIDAS

Por su parte, la reclamada ha explicado ante el tribunal que trabajó como enfermera de Hugo Chávez desde 2011 hasta abril de 2013 y que fue cesada en los últimos días de vida del exdirigente venezolano, que falleció el 5 de marzo de 2013, porque "rehúso" a seguir unas "órdenes indebidas".

Para continuar con la defensa, el abogado de Claudia Patricia Díaz ha enfatizado que esta extradición responde a una "persecución política por parte de un gobierno que es como es" porque, según ha dicho, la orden de detención fue anulada en septiembre de 2016, unos meses después de emitirse. Asimismo, ha destacado que la reclamación prosiguió después con el interés del fiscal general del Estado de Venezuela, Tarek William Saab, que "no está reconocido por la Unión Europea".

En este sentido, ha rechazado que, por culpa de un "supuesto" fiscal general, ahora la Audiencia Nacional tenga que encargarse de este procedimiento de "dudosa legalidad". No obstante, el juez Guevara le ha interrumpido y recordado que el estudio de la entrega de la enfermera a Venezuela ha sido "estimado" previamente por el Consejo de Ministros.

Claudia Patricia Díaz fue detenida el pasado 25 de abril por la Policía Nacional junto a su marido Adrián Velásquez, exjefe de seguridad del Palacio de Miraflores en Madrid tras la solicitud de detención emitida por la Embajada de Venezuela y en el marco de un operativo ordenado por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4.

PAPELES DE PANAMÁ

Según informó el diario 'El Nuevo Herald', las autoridades estadounidenses también les investigan ante la sospecha de que la pareja, actuando en connivencia con empresarios y banqueros, se hizo con una cuantiosa fortuna jugando con las diferencias entre el tipo de cambio oficial y el tipo de cambio paralelo.

El fiscal general de Venezuela informó en su momento a través de Twitter que Díaz y su marido habían sido detenidos en España por su vinculación a los 'Panamá Papers', los documentos que desvelaron la creación de gran cantidad de compañías 'off shore' por parte de un importante despacho de abogados panameños.