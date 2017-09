Cerca de 2.000 tunecinos protestan contra la ley que perdona a los corruptos

Cerca de dos millares de tunecinos se manifestaron hoy en el centro de la capital contra la ley que facilita la amnistía a los funcionarios corruptos de la dictadura del derrocado Zinedin el Abedin Ben Alí, aprobada el día 13 en el Parlamento.

Al grito de "Manich Masameh ("Yo no perdono") y en un ambiente muy festivo, los congregados marcharon por el bulevar Habib Bourguiba, núcleo de las manifestaciones que en 2011 acabaron con la autocracia y desataron un movimiento de protesta regional conocido como las "primaveras árabes"

"Estamos aquí para manifestarnos contra la aprobación de la ley de amnistía económica. Estamos en contra y desde hace dos años luchamos contra ella", explicó a Efe Laila El Liehi, una de las manifestantes.

"Estamos aquí para hacer frente a la presión y decir que esta ley no pasará, que es inconstitucional y con la ayuda de la oposición y de los diputados preparamos un recurso para presentar ante el Consejo Constitucional", insistió.

La ley llamada de la "Reconciliación Financiera" fue aprobada el miércoles en la Cámara con el apoyo del partido gobernante, Nidá Tunis, del mandatario del país, Beji Caïd Essebsi, presidente del Parlamento en tiempos de Ben Ali, y con el respaldo tácito de los islamistas del Partido Ennahda, perseguido por el dictador, principal fuerza de la Asamblea y sostén del actual Gobierno.

La oposición progresista se ausentó al final de una bronca sesión y se sumó a los centenares de personas que se concentraron en el exterior de la sede del Parlamento para denunciar "el blanqueo de la corrupción".

"Hemos lanzado la campaña 'Menich Mesamah', que quiere decir 'no perdono, no reconcilio' porque creemos que no se puede construir una democracia de verdad tras la democracia si no se tiene una estrategia nacional que luche contra la corrupción", explicó hoy a Efe Ramy al Shimi, uno de los organizadores.

Al frente de la manifestación también estaban los partidos de izquierda, en particular el Frente Popular y Corriente Democrática, cuyos diputados boicotearon la votación en el Parlamento.

Además, cientos de jóvenes, estudiantes, sindicalistas y líderes de esos partidos políticos corearon consignas contra el presidente tunecino y las formaciones Nida Tnis y Ennanhda.

La aplicación de la amnistía permitirá perdonar a unos 2.000 funcionarios implicados en casos de corrupción durante el régimen dictatorial depuesto.

Durante los dos años de la tramitación de esta ley, propuesta por Essebsi, el Gobierno ha defendido su necesidad para que, en un momento de debilidad económica nacional, afloren capitales ocultos y se atraiga otros fugados.

La controvertida ley afecta a aquellos funcionarios "que tuvieron que aceptar órdenes de líderes corruptos" pero no se enriquecieron y a aquellos que sí se lucraron siempre que devuelvan el dinero y paguen una multa.

Considerada la única superviviente de las mal llamadas "primaveras árabes", la transición política tunecina está en el alero, amenazada por los continuos retrocesos en derechos y la crisis económica que azota al país.