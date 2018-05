Catalá puntualiza que no es la ley la que habla de "jolgorio" en las víctimas y apuesta por trabajar por la igualdad

"Hay que seguir trabajando para que el lenguaje nunca humille a la víctima y es el primer objetivo al que tenemos que tutelar", ha añadido el titular de Justicia en respuesta a una pregunta formulada por la senadora del Grupo Mixto (Agrupación Socialista de la La Gomera) Yaiza Castilla, que le preguntó sobre las medidas para conseguir la igualdad tanto en el Ministerio y la Administración de Justicia.

A juicio de Catalá, las medidas que pueden promover la igualdad real tiene que ver con diferentes responsables y no solo con el Ministerio, sino también con las comunidades autónomas, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la Fiscalía.

Ha destacado que en total el 64 por ciento de los profesionales que trabajan en la justicia son mujeres y que el 57 por ciento de quienes están en su ministerio también lo son. La igualdad, a su juicio, "es un objetivo, relevante, preferente" y que el Gobierno sigue trabajando en dicha dirección.

SIN MUJERES EN EL ÓRGANO ASESOR

Esta respuesta no le ha parecido suficiente a la senadora Castilla, que ha cuestionado que únicamente una mujer fuera miembro nato de la Comisión General de Codificación que debe asesorarle sobre una modificación penal dirigida a reformar la respuesta a los delitos contra la libertad sexual.

"Más de 60 por ciento de los licenciados son mujeres, pero no había ninguna mujer más para de entrada formar parte de esa comisión -ha añadido la senadora del Grupo Mixto- No me creo que no haya mujeres preparadas para esto".

Como respuesta a estas afirmaciones, el ministro de Justicia ha señalado que la presencia de la mujer en la justicia "es normal y cotidiana" y ha recordado la alta presencia de mujeres con responsabilidad entre el cuerpo de letrados de la administración de justicia dependientes de su departamento, así como entre sus colaboradores más estrechos.