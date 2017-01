Catalá defiende "desjudicializar la política" pero sin que se incumpla la ley

En declaraciones a los medios este miércoles antes de participar en la jornada 'Justicia y fomento de la actividad económica' de Fomento del Trabajo, ha afirmado que desjudicializar la política significa que los debates políticos se mantengan en un plano de negociación entre los gobiernos y las instituciones pero eso no puede significar que una parte incumpla la ley y reivindique "que no se aplique el estado de derecho ante ese incumplimiento".

Respecto a la postura del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, de reivindicar la celebración de un referéndum sí o sí, Catalá ha afirmado: "No me parece un ejercicio de voluntad de diálogo poner de manifiesto que esto va a pasar sí o sí, no es una buena manera de empezar una negociación en ningún plano de la vida".

