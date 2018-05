Catalá tilda de "conjeturas" el apoyo del PNV a la moción de censura: "No entiendo que promueva el cambio de Gobierno"

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha tildado este miércoles de "conjeturas" que el PNV vaya a apoyar la moción de censura presentada por el PSOE contra el Gobierno de Mariano Rajoy y ha asegurado que no puede "llegar a entender" cómo un grupo parlamentario que ha permitido que se aprueben los Presupuestos Generales del Estado para 2018 ahora "promueva el cambio" en el Ejecutivo.

Así lo ha dicho en una rueda tras la reunión sectorial que ha mantenido con los consejeros de Justicia de las comunidades autonómicas con competencias transferidas en la materia, donde ha asegurado que conoce la posible posición que el grupo parlamentario vasco defenderá mañana durante el debate por las noticias que se han publicado, pero que no se ha comunicado nada "oficialmente". "Me parece prematuro concluir el resultado de un debate que no se ha iniciado todavía", ha añadido.

En este sentido Catalá ha dicho que hasta que no se celebre el debate parlamentario y llegue el turno de fijación de posiciones del PNV son todo "conjeturas, especulaciones". Asimismo, ha mostrado su extrañeza sobre que este partido con el que se ha alcanzado acuerdos para aprobar los presupuestos "de repente sea el que promueva el cambio de Gobierno": "No lo llego a entender", ha dicho.

Por otro lado, el ministro ha afirmado que de momento, horas antes de que se debata la moción de censura en el Congreso de los Diputados, el equipo de Mariano Rajoy "no tiene ningún plan" si ésta sale adelante porque, según ha dicho, lo que suceda es algo "imprevisible".