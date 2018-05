Tribunales

Catalá dice que aún no se puede hacer una conclusión sobre la entrega de Puigdemont pero descarta que haya "trabas"

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha afirmado este lunes que aún no se puede hacer un "balance definitivo" sobre el procedimiento de extradición del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont porque aún no ha concluido. No obstante, sí ha descartado la existencia de "trabas" en esta tramitación.