Catalá dice que si el fiscal solicita el ingreso en prisión de Oleguer Pujol porque considera que indicios de delito

Así lo ha dicho durante su intervención en un coloquio-almuerzo organizado por el Club Siglo XXI, preguntado por esta solicitud que la Fiscalía ha hecho después de escuchar la declaración como investigado de Pujol ante el juez instructor de la Audiencia Nacional José de la Mata. Se le investiga por la comisión presuntamente de un delito blanqueo de millonarias comisiones obtenidas en la operación de compra-venta de 1.152 sucursales del Banco Santander en 2007.

Catalá ha explicado que Anticorrupción no ha solicitado esta medida cautelar, ni un juez ha acordado esta privación de libertad antes porque en ese momento no se consideró que existiesen "elementos suficientes": "Si no ha sucedido antes es porque no había elementos suficientes probatorios para pedir algo tan relevante como es pedir privar de libertad una persona", ha explicado.

Asimismo, ha aprovechado para destacar que esta petición del fiscal es una "constatación" más del "funcionamiento normal de la justicia". Por ello, ha instado a que se "deje actuar" a los profesionales como los jueces y los fiscales en "su ámbito de competencia", ya que ahora será el juez instructor quien decida acerca de si finalmente el hijo pequeño de Jordi Pujol ingresa en prisión o no.