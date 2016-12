Catalá defiende que la Ley de Memoria Histórica se está aplicando todos los días

Catalá ha respondido de este modo a sendas preguntas formuladas por la diputada socialista Isabel Rodríguez y por el miembro del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) Aitor Esteban relativas a la aplicación de la Ley aprobada en 2007 y el ejercicio efectivo de los derechos de las víctimas de la Guerrra Civil y el franquismo. Ambos acusaron al Gobierno de no tener interés en aplicar la normativa vigente, a la que apenas dota de presupuesto.

Rodríguez se ha mostrado orgullosa de la Ley de Memoria que impulsó el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y ha acusado al Gobierno de "enterrarla", a lo que Catalá ha contestado que el Ejecutivo no va a recuperar la aplicación de la norma "porque ya se aplica, está en vigor y surte todos sus efectos en España".

En su turno de réplica, la diputada socialista ha señalado a ministro que debe reconocer que dejar el presupuesto de la Ley de Memoria a cero "no es cumplirla" y ha recordado que algunos diputados regionales del PP en Badajoz y la alcaldesa de Alberche del Caudillo, en Toledo se han presentado a la Fundación Francisco Franco para ser premiados precisamente por no cumplir esta Ley. A su juicio, no se trata de remover el pasado, sino de reconocer la dignidad de las víctimas y sus familias, lo que no parecer cuadrar con actitudes como las señaladas.

DEFENSA DE CRUZ FRANQUISTA POR ALCALDE DEL PSOE

Ante estos argumentos, el titular de Justicia ha respondido que pese no tener un presupuesto específico asignado "la ley se aplica cada día cotidianamente" y ha recordado actitudes como la del alcalde socialista de Vigo, Abel Caballero, quien ha defendido el mantenimiento de una cruz franquista en un castro del municipio. "Y el Tribunal Constitucional le ha dado la razón, ha hecho bien en defenderlo", ha apuntado Catalá.

Igualmente, ha recordado que el mapa de fosas se actualiza y que tiene 90.000 visitas al año, y que desde una web o en la propia Oficina que lleva estos asuntos se atiende a los ciudadanos. Aunque la ley ya tiene 9 años y no se percibe su aplicación como en el momento de su entrada en vigor, la actividad relacionada con ella es "constante", ha insistido el ministro.

El diputado Esteban le ha reprochado, sin embargo, que se calcula que existen 140.000 personas enterradas en las cunetas y el Gobierno no hace nada para sacarlas de ahí; que las banderas de los batallones republicanos se exponen en los museos del Ejército como botín de guerra y ha criticado la visión sobre el ministro y cuñado de Franco Serrano Suñer que aparece en una serie de televisión. A este respecto, el ministro ha asegurado que el Gobierno no va a aplicar ningún tipo de censura respecto de lo que emiten televisiones privadas.

Igualmente, el parlamentario vasco ha criticado que una ciudadana como Ascensión Mendieta haya tenido que recurrir a una juez argentina para que por exhorto le abrieran una fosa, y que la Fiscalía haya impedido la declaración de querellantes españoles en las querellas que se investigan en dicho país.

En relación con este último asunto, Catalá ha afirmado que el Gobierno no ha hecho otra cosa que cumplir con los tratados internacionales y convenio colaboración vigente con la República de Argentina y que ha dado traslado de las peticiones de la justicia de dicho país a los jueces competentes. Sobre la posición de la Fiscalía, ha recordado que si bien fijó en su día un criterio -considera prescritas todas las causas del franquismo- se trata en todo caso de lo que dice el Ministerio Público, "y es el juez el que decide".