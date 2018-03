El juez Castro defiende incrementar la pena de cárcel para Iñaki Urdangarin

En declaraciones a la Cadena SER recogidas por Europa Press, Castro ha asegurado que se "sigue manteniendo" que "procedería a un incremento de las penas al apreciar delitos añadidos a los que ya fueron condenados".

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (TS) celebra este miércoles 21 de marzo una vista pública en la que se escucharán los argumentos presentados por la Fiscalía y por las defensas de varios de los condenados en el caso Nóos. Entre los recurrentes figuran la Fiscalía, la Abogacía del Estado, el marido de la Infanta Cristina, Iñaki Urdangarin, su exsocio Diego Torres y el expresidente de Baleares Jaume Matas.

Por otro lado, el magistrado también ha hecho referencia a lo sucedido en la Comunidad Valenciana, en relación con el caso Nóos, y ha expresado que Francisco Camps y Rita Barberá "deberían entrar en la tanda de acusaciones".

PENSIONES

Durante la entrevista, Castro también ha defendido las movilizaciones de los pensionistas españoles como una "rebelión más que justificada". "No es que me sienta afectado como jubilado, mi pensión me permite llegar a fin de mes, pero hay otros que no pueden y lo menos que pueden hacer es salir a la calle", ha manifestado.

Por último, ha señalado que el Gobierno central debería "cumplir con sus compromisos que se tienen contraídos con los jubilados" y que ellos "tienen que ejecutar al Gobierno aquellos compromisos que no cumple".