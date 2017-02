Caso Nóos: la infanta Cristina, absuelta y Urdangarin, condenado a 6 años y tres meses

La Audiencia Provincial de Palma ha condenado a la Infanta Cristina a una multa de más de 265.000 euros como responsable a título lucrativo por el caso "Nóos", si bien la absuelve como cooperadora necesaria de dos delitos fiscales cometidos por su marido en los años 2007 y 2008. Iñaki Urdangarin, por su parte, ha sido condenado a seis años y 3 meses de cárcel y multa de 512.553 euros.

La decisión, que ha sido adoptada por unanimidad de las tres magistradas del tribunal, considera a Iñaki Urdangarin culpable de un delito continuado de prevaricación (2 años y 8 meses de prisión), fraude a la Administración Pública (7 meses), tráfico de influencias (un año) y dos delitos contra la Hacienda Pública (dos años). Cinco delitos que en total suman seis años y tres meses de cárcel para el yerno del Rey emérito. Su sentencia es menor que los 19 años que pedía la Fiscalía para él, ya que ha sido absuelto de estafa y blanqueo de capitales.





Usó su "amistad" con personas bien posicionadas

Su socio y considerado otro de los cabecillas de la trama, Diego Torres, ha sido condenado a ocho años y seis meses de cárcel y una multa de 1,7 millones de euros. Por su parte, el expresidente del Govern balear y ex ministro de Medio Ambiente, Jaume Matas, ha sido condenado a 3 años y 8 meses de cárcel y 7 años de inhabilitación.

Matas ha sido condenado por la Audiencia de Palma por un delito continuado de prevaricación en concurso medial con falsedad y malversación.

Según detalla la resolución, la contratación por parte de la empresa que compartía Urdangarin con su socio Diego Torres se llevó a cabo "prescindiendo de la tramitación legal que era aplicable". Agrega que el esposo de la Infanta se valió de su "íntima relación de amistad" con personas bien posicionadas institucionalmente.

Tanto Torres como Urdangarin tributaron a través del Impuesto de Sociedades lo que en realidad eran rendimientos de su actividad profesional que tendrían que haber declarara como IRPF. Por ello aplicaron deducciones a las que no tenían derecho.





Las 'parejas' solo se lucraron

La infanta Cristina de Borbón y Grecia, por su parte, ha sido absuelta de todos los delitos de los que la acusaba Manos Limpias, que pedía ocho años de cárcel para ella. El tribunal, sin embargo, considera que no fue colaboradora necesaria en los delitos de su marido, sino únicamente partícipe a titulo lucrativo, por lo que deberá pagar conjunta y solidariamente con Urdangarin una multa de 265.088,42 euros.

Ana Martía Tejeiro Losada, la mujer de Diego Torres, también ha sido absuelta de todos los delitos y considerada participe a ritulo lucrativo de los delitos de su marido.





Cinco ex cargos valencianos, absueltos

Los cinco ex altos cargos valencianos acusados de haber adjudicado al Instituto Nóos 3,6 millones en contratos sin concurso público para organizar tres ediciones de los Valencia Summit, entre 2004 y 2006, han resultado absueltos de los delitos de los que se les acusaba.

Así, la Audiencia de Baleares ha dictaminado la absolución para el exvicealcalde de Valencia, Alfonso Grau; el ex director general de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, Jorge Vela; su ex directora de gestión, Elisa Maldonado; el ex secretario autonómico de Turismo y Proyectos Estratégicos de la Generalitat Valenciana, Luis Lobón; y el sucesor de Vela, José Manuel Aguilar.





Una sentencia histórica

El fallo, dado a conocer este viernes, supone un hito histórico casi ocho meses desde que el juicio quedó visto para sentencia el pasado 22 de junio. Es la primera vez que un miembro de la Familia Real es condenado por delitos de corrupción. La Casa del Rey ya ha expresado su "respeto absoluto" a la independencia del Poder Judicial, sin valorar la culpabilidad del cuñado del Rey Felipe VI ni la absolución de su hermana.

La sentencia del caso Nóos culmina el proceso judicial sobre una trama destapada hace once años cuando el diputado socialista Antoni Diéguez pidió explicaciones por el elevado coste de un foro sobre turismo y deporte organizado por Iñaki Urdangarin para el Govern balear.