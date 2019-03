Casado acusa a Sánchez de "instrumentalizar" las instituciones por esperar al 8M para lanzar su decreto sobre igualdad

Además, ha ironizado con que esa norma es "tan urgente" que incluye medidas que "se tienen que poner en vigor en el 2022", algo que, a su juicio, evidencia la "instrumentalización burda" que el Ejecutivo está haciendo de las instituciones.

El decreto con medidas de igualdad entrará este viernes, 8 de marzo en vigor, salvo algunos preceptos como la regulación de las bajas por paternidad, que entrará en vigor a partir del 1 de abril, según ha confirmado la propia vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, tras la publicación de la norma en el BOE.

"Lo último es que curiosamente han esperado a publicarlo mañana, el día de las manifestaciones de la mujer, y resulta que es tan urgente, tan urgente que las medidas que exige se tienen que poner en vigor en el 2022. Eso es instrumentalizar", ha abundado Casado en una entrevista en la Cope, que ha recogido Europa Press.

RECURSO ANTE LA JEC

Por todo ello, Casado ha justificado el recurso que ha presentado su partido ante la Junta Electoral Central (JEC), dado que, según ha insistido, se ha hecho la "instrumentalización más burda" que él ha visto en las últimas legislaturas en cuanto a utilización de las instituciones del Estado.

"Nunca se había utilizado la Diputación Permanente -órgano que sustituye al Pleno en periodos no ordinarios-- para validar reales decretos no urgentes", ha enfatizado, para afear al Gobierno que incluso hable de "viernes sociales" y quiera "meter la mano en el bolsillo al españolito medio" con medidas que no va a poner ni pagar ni aprobar en el Parlamento. A eso ha sumado Casado la "guerra sucia" que, según ha dicho, ha iniciado Moncloa para "atacar a los adversarios políticos".

Tras asegurar que están ante una situación "muy grave", ha indicado que el PP ahora ha presentado un escrito ante la JEC para que "garantice la neutralidad durante la campaña" electoral pero ha dicho que acudirán "donde haga falta" para que no se haga una campaña "partidista a costa de los españoles".