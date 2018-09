Casado avisa al PSOE: "Intentar reprobar a Ana Pastor evidenciaría que ha perdido el respeto a las instituciones"

El presidente del PP, Pablo Casado, ha advertido este lunes de que intentar reprobar a la presidente del PSOE, Ana Pastor, sería una muestra de que el Partido Socialista ha "perdido todo el respeto a las instituciones", después de su "intento de amordazar al Senado a la venezolana" para sortear el veto de esta Cámara a la senda de déficit.



En una entrevista en Onda Cero, Casado ha denunciado que el PSOE ahora este "retorciendo" el Reglamento y una ley orgánica contra la violencia de género para "eludir" que la soberanía nacional reside en las dos Cámaras electas, de acuerdo con la Constitución.

"Y encima pretenden reprobar a la presidenta del Congreso por cumplir con el Reglamento y con la ley. Si hay una ley orgánica, la de Estabilidad Presupuestaria, que dice que el Senado tiene que supervisar esa ampliación de crédito, en este caso de forma irresponsable para subir encima impuestos, pues lo que no puede hacer es sortearlo por la gatera, por la puerta de atrás y con filibusterismo parlamentario más propio de otros regímenes", ha enfatizado.

Precisamente Ana Pastor ha recalcado este lunes, en un momento en el que el PSOE se está planteando promover su reprobación en el caso de que facilite que la Mesa del Congreso frene su enmienda para sortear el veto irreversible del Senado a la senda de déficit, que el órgano de gobierno de la Cámara "no admite presiones". "Este es un órgano constitucional, la Mesa no permite y no admite las presiones", ha aseverado Pastor.