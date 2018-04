Tribunales

http://www.teinteresa.es/tribunales/Carmena-remarca-consentir-victimas-violencia_0_2003800073.html

Carmena remarca que "no es no" y que "consentir es decir sí" y dice a víctimas de violencia sexual que no están solas

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha remarcado que "no es no" y que "consentir es decir sí" mientras que ha trasladado a las mujeres que sufren violencia sexual que no están solas: "estamos con vosotras".