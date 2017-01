Carlos Fabra se acoge a su derecho a no declarar ante el juez por presuntas irregularidades en un patrocinio de Aerocas

El expresidente provincial del PP y de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, y el piloto de motos Álex Debón se han acogido a su derecho a no declarar durante su comparecencia este martes ante el titular del juzgado de instrucción número 3 de Castellón que investiga el dinero recibido por la mercantil del deportista en concepto de patrocinio por parte de la empresa Aerocas, sociedad creada en 2003 para construir y gestionar el aeropuerto de Castellón.

En su comparecencia ante el juez y tras ser informados de sus derechos, Fabra y Debón, investigados por un delito de cohecho, se han acogido a su derecho a no declarar, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

El instructor, además, ha dado traslado a la Abogacía del Estado, personada en representación de Aerocas, de la documentación necesaria para que se pronuncie sobre la oportunidad de declarar compleja la causa. La declaración de complejidad, de acordarse, permitiría ampliar el plazo máximo para investigar de seis meses a año y medio.

Desde que se abrió la causa, a partir de la denuncia interpuesta por la Fiscalía en octubre, el titular del juzgado ha ido practicando diligencias, entre ellas, requerir a la Policía Judicial para que completara la investigación realizada por el ministerio público y elaborara un informe sobre el dinero que, según recoge la denuncia, recibió el deportista y los importes que éste, a su vez, transfirió al expresidente de la Corporación Provincial.

Carlos Fabra, que a la llegada a la Ciudad de la Justicia no ha querido hacer declaraciones, tras salir del juzgado ha indicado a los medios de comunicación que no iba a contestar a ninguna pregunta. No obstante, ha señalado que la abogada de Debón ha solicitado información sobre las actas del Consejo de Administración de Aerocas.

"LA VERDAD"

Preguntado qué cree que se está buscando, el exdirigente del PP ha apuntado: "no sé, supongo que la verdad, que intentaremos que prevalezca", y ha añadido que lo que tenga que decir lo dirá al juez.

Por su parte, Álex Debón ha indicado que la vista se había suspendido porque el juez había pedido más información, "pues faltan muchos documentos por ambas partes", y al respecto ha especificado que se han pedido contratos de Aerocas y más información.