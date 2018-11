Capella niega trato de favor a presos soberanistas: "¿La cárcel de verdad es un privilegio?"

La consellera de Justicia de la Generalitat, Ester Capella, ha negado este jueves que los soberanistas encarcelados en Cataluña reciban un trato favorable por el elevado número de visitas de políticos que reciben: "¿La cárcel de verdad es un privilegio? ¿Estar en prisión sin que se haya dictado una sentencia es un privilegio?"

Lo ha respondido en el pleno del Parlament a la diputada de Cs Lorena Roldán, que ha planteado en una interpelación al Govern está dispensando concesiones a los exconsellers encarcelados, a la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y a los líderes Jordi Sànchez (ANC) y Jordi Cuixart (Òmnium).

La diputada ha cuestionado que el reglamento permita recibir multitud de visitas al día, aunque sea de autoridades y líderes políticos, y ha preguntado a Capella "en qué artículo del reglamento se permiten hasta 21 visitas al día, porque al resto de internos les interesa".

"Lo que el reglamento penitenciario permite son visitas de autoridades a los centros penitenciarios, no a los presos", y ha criticado que se acojan a este derecho personas sin competencia en prisiones, como la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau; el lehendakari, Iñigo Urkullu, y el coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha enumerado.

Roldán, que es también senadora, ha apuntado a posibles presiones que reciben los trabajadores de las cárceles catalanas y ha reprochado a la consellera que no le haga llegar una relación de las visitas que reciben los líderes independentistas: "Me lo deniega porque no quiere que trascienda el trato de favor que se les está dando".

Cs pidió a la Generalitat en septiembre una relación de visitas con detalle de su día y motivo realizadas por los miembros del Govern y altos cargos desde el 15 de mayo a los centros por los que han pasado líderes soberanistas.

La Conselleria de Justicia, en un documento al que ha tenido acceso Europa Press, denegó facilitarles esta relación alegando que el reglamento penitenciario llama a respetar "al máximo la intimidad" de las comunicaciones de los internos.

Sobre esta cuestión, Capella ha respondido a la diputada que "si tanto le molesta la situación de las personas privadas de libertad, vaya y visítelos, y compruebe directamente si son verdad estas afirmaciones", y ha defendido que los funcionarios están realizando su trabajo y lo hacen bien.

Sobre el alto número de visitas, ha asegurado que "es la constatación más clara y evidente de que hay presos políticos", y ha subrayado que los internos sólo tienen restringido el derecho a la libertad, pero no el resto.

"Yo, como autoridad, en Madrid he visitado Estremera, Soto del Real y Alcalá-Meco, y sin cristal", y ha destacado las visitas de eurodiputados que han accedido a los centros penitenciarios sin tener ni que pedir permiso, ha dicho.

¿DENUNCIA O CONJETURAS?

Roldán también ha planteado que existe "una denuncia de un jefe de servicio en Lledoners" sobre presunto trato preferente a los soberanistas, y ha planteado la posibilidad de que el exvicepresidente catalán, Oriol Junqueras, y la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, dispongan de un despacho en sus respectivos centros.

Ante esto, Capella ha contestado que lo que dice el informe de este funcionario "son conjeturas sujetas al control de saber si son ciertas, porque no son afirmaciones, son conjeturas".