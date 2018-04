Calvo (PSOE): la sentencia afecta a la víctima y la seguridad de las mujeres

La secretaria de Igualdad del PSOE, Carmen Calvo, ha destacado la importancia social de la sentencia del juicio a los miembros de la Manada porque el fallo no sólo afecta a la víctima, sino que también influye en la confianza de las mujeres a la hora de denunciar o no agresiones sexuales.

En declaraciones a Efe, Calvo ha asegurado que la agresión sexual a una mujer "es un delito gravísimo que destroza la vida de esa mujer y ante eso hay que reaccionar con justicia y con tranquilidad; no solo por las víctimas, sino por el resto de la mujeres", poco antes de que el tribunal diera a conocer el fallo que condena a penas de nueve años de prisión a cada uno de los cinco acusados por abuso sexual de una chica en los Sanfermines de 2016.

"Esta sentencia es muy importante porque afecta a la persona en cuestión, pero también al nivel de tranquilidad, seguridad y confianza que a muchas mujeres que son objeto de delitos gravísimos o que pueden serlo su país, les ofrezca la sensación de que si voy a los tribunales y si denuncio, me protegerán o no me protegerá", ha señalado.

"Habrá muchas mujeres pensando si les ocurre o les ha ocurrido algo similar, si su país hace justicia con ella o no", ha añadido.

Respecto al apoyo recibido a la víctima por parte de grupos feministas para dar credibilidad a su testimonio, Calvo ha opinado que "el patriarcado lo abarca todo y forma parte de las estructuras sobre las que se sienta el modelo social", por lo que ha lamentado que "a una mujer se le pidan determinados pluses, que no se le pide a un hombre, sobre nuestra sexualidad, sobre nuestra libertad y sobre nuestros comportamientos".