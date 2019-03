Boye augura que las euroórdenes se reactivarán tras la sentencia pero que no prosperarán

El abogado Gonzalo Boye, que coordina la defensa internacional de Carles Puigdemont y exconsellers de su gobierno, ha augurado que las euroórdenes para detener a los miembros del anterior Govern se reactivarán tras la sentencia del Tribunal Supremo por la causa del proceso soberanista pero ha asegurado que "no van a prosperar".

En una entrevista de Europa Press por su libro '...Y ahí lo dejo. Crónica de un proceso' (Roca Editorial), que ya va por su segunda edición, Boye lo ha justificado porque "existe un delito en España que es la omisión del deber de perseguir delitos. Si el Tribunal Supremo establece que hay un delito y que parte de los autores son los que están en el exilio, no les cabe otra que perseguirles. Lo contrario sería cometer ellos mismos un delito".

"Es evidente que ellos están esperando ese momento en la creencia de que con la sentencia van a ser capaces de convencer de mejor forma a los jueces europeos, y no se están dando cuenta de que el problema son los hechos, no el formato que revisten", ha avisado, ya que considera que el delito de rebelión no se sustenta.

Ha recordado que el Tribunal de Schleswig-Holstein, en Alemania, entró en el fondo del caso de Puigdemont para valorar si lo extraditaba en base a todas las pruebas remitidas por el magistrado instructor, Pablo Llarena, y llegó a la conclusión de que "no es delictivo en Alemania, pero no es delictivo en ningún país democrático", ha apostillado Boye.

SENTENCIA DURA

El abogado ha augurado sobre la sentencia del Supremo a los líderes del proceso soberanista: "Va a ser un resultado muy duro. Si no fuera a ser así, no estarían en prisión. No hemos visto un solo signo de que esto no vaya a ser una sentencia condenatoria".

"Siguen todos en prisión. Si la sala tuviese alguna discrepancia sobre la situación procesal de ellos o sobre el futuro de este procedimiento estarían en libertad. No existe una sola razón para mantenerles en prisión, más allá de que se cumpla la pena que vayan a imponer".

Sobre las estrategias de las defensas en el juicio, ha valorado que "hay una suerte de polifonía que no termina de dar los acordes adecuados, a mi juicio, pero los compañeros están haciendo lo que pueden en un escenario tremendamente adverso".

EFECTO DOMINÓ

En su libro, Boye explica cómo recibe el 28 de octubre de 2017 una llamada del concejal de Barcelona Jaume Asens, amigo del exconseller Toni Comín, en la que le consulta qué deberían hacer los miembros del Govern tras la declaración de independencia, y que entonces ya redactó para ellos una serie de documentos bautizados 'Efecto Dominó', en los que diseñaba una estrategia jurídica internacional que todavía se está implementando.

"Es una estrategia global que implica solucionar la parte jurídica del problema, y la parte política la tienen que solucionar los políticos", que va hasta que se logren trasladar los resultados de la estrategia jurídica en Europa dentro de España, ha detallado.

Ha resaltado que prevén acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) tras la sentencia para plantear vulneraciones de derechos fundamentales, pero previamente, una vez se termine el juicio y antes de la sentencia, quieren que se plantee una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) "midiendo muy bien lo que se plantea".

"Es un tribunal que se pronuncia sobre dos cosas: sobre la vigencia de las normas comunitarias y su adecuada manera de interpretarse. Por lo tanto, la pregunta que se le haga tiene que estar en esos parámetros y tiene que ser muy certera, porque ante una pregunta errónea la respuesta siempre va a ser indeseada", ha explicado.

Según Boye, las dos son jurisdicciones "en las que solo hay posibilidad de disparar una vez y eso significa que hay que afinar mucho la puntería, hacerlo con muchos conocimientos y sobre todo entender que nadie tiene toda la capacidad de manera individual para hacer eso. Uno de los grandes éxitos de la estrategia jurídica internacional ha sido saber trabajar en equipo".

"CONTRASTE" EN EUROPA

Sobre por qué recomendó a los políticos catalanes marcharse al extranjero tras la DUI, Boye afirma que lo aconsejó "porque aquí no había una forma de pelear esto ni jurídicamente ni de ninguna manera. Si hacemos retrospectiva, tal vez no se entienda tan bien, pero si vemos el juicio como se está desarrollando ahora, el único elemento de contraste que hay contra ese juicio es el que se ha generado en Europa".

De hecho, ha enumerado que en el juicio se están produciendo todo tipo de vulneraciones de derechos: derecho a juez imparcial y predeterminado por ley, derecho de defensa, a la tutela judicial efectiva, principio de legalidad, principio de contradicción y vulneración de derechos políticos y civiles.

"Por qué existe este procedimiento: ¿existe porque se cometieron unos delitos o existe para tapar que se han vulnerado los derechos políticos y civiles del pueblo catalán prohibiendo la manifestación del 1-O y reprimiéndola?", se ha cuestionado.

De hecho, en su libro Boye asegura que la raíz del tema es "la violación de los derechos civiles y políticos del pueblo catalán", por lo que él hubiera optado por una defensa en el Supremo que subrayara este hecho.