Borrell dice que su agenda como ministro hará que su campaña electoral sea "intensa pero concentrada"

En declaraciones a la prensa tras reunirse con su homólogo paraguayo, Luis Alberto Castiglioni, ha reconocido que en los próximos meses le va a "quedar poco tiempo" dada la agenda internacional que tiene prevista, que incluye entre otros acompañar a los Reyes a Argentina o viajar a Estados Unidos para el aniversario de la OTAN.

"Mucho me temo que mi participación va a ser intensa pero concentrada", ha resumido, aunque ha indicado que este mismo viernes acompañará en Terrassa a su "amigo" Miquel Iceta, arropando al alcalde y candidato, Alfredo Vega. Eso sí, ha dicho que no se puede considerar que sea un acto electoral "porque todavía no ha empezado la campaña".