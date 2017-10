Benjumea afirma que su cese fue "impuesto" y que la fallida ampliación de capital provocó una "crisis total"

El que fuera presidente de Abengoa entre 1991 y 2015, Felipe Benjumea, ha explicado este martes en el juicio que sigue la Audiencia Nacional que cesó de sus funciones "por el bien de la sociedad" y porque se trató de una condición "impuesta" por las entidades financieras que iban a llevar a cabo la ampliación de capital, operación que finalmente no se produjo y que llevó a la empresa a una situación de "crisis total".

Benjumea, para quien el fiscal pide cinco años de cárcel por el delito de administración desleal, ha declarado ante el tribunal que preside la magistrada Ángela Murillo, que su cese como presidente el 23 de septiembre de 2015 provocó una "gran desconfianza en los mercados" y el cierre de líneas de liquidez por parte de los bancos. "Yo no estaba dispuesto a dimitir porque pensaba que era una cuestión que iba a hacer fracasar la opción de ampliación de capital, pero no era libre", ha dicho el exdirectivo.

A preguntas del fiscal del caso, José Perals, el principal acusado de este procedimiento ha insistido en que estaban en un momento en que la empresa "no podía decidir" y por tanto "eran lentejas". "No quiero hablar de chantaje", ha dicho durante el interrogatorio en el que ha precisado que la empresa no tenía problemas de endeudamiento cuando iba a firmar esta ampliación de capital de 650 millones de euros.

El expresidente del grupo andaluz se ha remontado al momento en que Abengoa tuvo que destinar más fondos a sus inversiones en países como Brasil, para lo que recurrió a la ampliación de capital. Se trata de un "acto normal" de cara a reforzar los fondos propios, según el acusado que ha dicho que al fracasar esta operación la empresa se quedó sin liquidez y tuvo que acogerse al proceso de reestructuración financiera (preconcurso de acredores).

Según el exdirectivo, el Banco Santander (una de las tres entidades financieras que iba a efectuar la operación junto con HSBC y Crédit Agricole) impuso al Consejo de Administración de Abengoa el 14 de septiembre como condición "innegociable" su cese como presidente, lo que a su juicio produjo un "daño brutal" a la multinacional sevillana.

PÉRDIDA DE CONFIANZA

El motivo expuesto por el actual presidente del Banco Santander España, Rodrigo Echenique --que citó de urgencia al también imputado Antonio Fornieles para comunicárselo-- fue que se había perdido la confianza en Benjumea. "El Consejo de Administración no tuvo capacidad de maniobra, tuvo que decidir eso o que Abengoa fuera a un proceso de reestructuración financiera", ha dicho y ha insistido en que en calidad de primer accionista de la empresa lo perdió "todo".

De acuerdo con el escrito de acusación provisional del fiscal, el mismo día que fue cesado como presidente se firmó un contrato "de prestación de servicios de asesoramiento" cobrando idéntico sueldo que el que tenía. Se trató de una operación, según el fiscal, con la que decidió "aparentar su marcha cobrando unas indemnizaciones a las que no tenía derecho" y por valor de 11.484.000 euros.

A este respecto, Benjumea ha matizado que sí fue una condición impuesta y que, tras su cese, firmó este nuevo contrato laboral con fecha de vencimiento del 31 de diciembre de 2016 porque la situación era de "crisis total" e intentaba que su salida "no fuera un trauma" para la mayor empresa de energías renovables de España.

El acusado ha añadido que no cobró "nada" por ese nuevo acuerdo laboral porque él "quería ayudar" a la compañía y porque cuando tenía que hacer la primera factura, Abengoa estaba en una "situación terrible". El exdirectivo tampoco percibió las retribuciones variables, ha dicho, porque las perdió al abandonar el cargo que venía ejerciendo desde 1991.