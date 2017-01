Bárcenas se niega a contestar a preguntas sobre la 'contabilidad B' del PP en sedes regionales

El extesorero del PP Luis Bárcenas se ha negado este martes a contestar a cualquier pregunta relacionada con la existencia de la 'caja B' en las sedes regionales del PP , ya que, según ha recordado, se trata de una investigación que no es objeto del procedimiento que está juzgando en este momento la Audiencia Nacional, relativo a la primera época de la trama Gürtel (1999-2005).

La fiscal Concepción Sabadell le ha preguntado sobre si las sedes locales de la formación política como Pozuelo de Alarcón y Majadahonda (Madrid), cuyos exalcaldes Jesús Sepúlveda y Guillermo Ortega, respectivamente, también están acusados en esta causa, tenían 'cajas B'.*

"Es una pieza separada", ha subrayado el extesorero del PP. Ante esto, la fiscal le ha recordado que en abril de 2014 declaró ante el entonces juez instructor Pablo Ruz que la formación política tenía "una 'caja B' en todas las provincias y regiones de España" para financiar las campañas electorales.

* "No recuerdo la declaración. En cualquier caso no estamos hablando de una declaración que no estamos viendo en estos momentos y no le voy a contestar", ha dicho.*

NO RESPONDE A LA REUNIÓN CON RAJOY Y ARENAS

Bárcenas tampoco ha querido responder a las preguntas relacionadas con la presencia de su mujer en una reunión que celebró en marzo 2010 con Mariano Rajoy y Javier Arenas, y en la que presuntamente se pactó que seguiría cobrando del partido pese a abandonar su cargo como tesorero.*

"De eso tampoco voy a contestar", ha respondido ante la cuestión planteada por la fiscal Sabadell por tratarse de una cuestión "de ámbito privado". Rosalía Iglesias ratificó en una declaración prestada en 2014 que estuvo en ese encuentro en el que se fijó la "indemnización en diferido" por sus servicios.

Respecto a aquel encuentro, la esposa de Bárcenas aseguró al juez Pablo Ruz, entonces instructor de la causa, que ambos dirigentes populares les dijeron que "todo seguiría igual".