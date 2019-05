Baltasar Garzón: la Mesa del Congreso debe suspender a los diputados presos "en base a lo dispuesto" por el TS

En opinión de Garzón, esta cuestión se ha salido "un poco de madre y de contexto", además de considerar que esta situación era "innecesaria" porque a "lo único que da pie es a que se desnaturalice lo que es estrictamente una decisión judicial".

También ha dicho Garzón que se está "aprovechando políticamente" una resolución judicial que "está clara", toda vez que lo que el Supremo ha dicho es que "se cumpla que están suspendidos, procesados y en prisión", por lo que, en su opinión, la Mesa del Congreso "lo que tiene que hacer es suspenderlos en base a lo dispuesto por el Tribunal Supremo".

Baltasar Garzón ha realizado estas declaraciones en Mérida (Badajoz), a preguntas de los medios, y momentos antes de visitar el Hospital de Mérida junto a la candidata de Actúa a la presidencia de la Junta, Laura Márquez.

ARTÍCULO 384 BIS

El exjuez Garzón ha informado de que el artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal está "muy claro" y establece que cuando se está en prisión provisional y procesado por delitos de terrorismo o rebelión se queda "automáticamente suspendida la posibilidad de ejercer las actividades políticas de representación en el parlamento".

"No es la decisión en sí de la Mesa del Congreso sino del Tribunal Supremo que ordena que queden en suspenso. Nos puede gustar o no nos puede gustar, eso dependerá de cada cual, podemos pensar que un artículo como el 384 bis de La ley de Enjuiciamiento Criminal no debería de existir, quizás, pero lo cierto es que existe y por tanto se tiene que cumplir la ley", ha aseverado.

En esta línea, ha asegurado que todo esto se evitaría "si no hubiera prisión provisional de por medio", pero, "como la hay, hay que cumplir". "Creo que no deberíamos darle mucha más cancha a los que quieren aprovechar esta circunstancia de un signo y de otro del espectro ideológico para erosionar a un gobierno que todavía ni siquiera está en si mismo, está en funciones", ha apuntado Baltasar Garzón.

"La cuestión no tiene más discusión, todo lo que se está haciendo es una manipulación, lo que dice el señor Rivera, el señor Casado, es erosionar, es interferir en la independencia del poder judicial, la ley es clara. Por lo tanto, la Mesa del Congreso, guste o no guste, lo que tiene que hacer es cumplir lo que dice la Ley de Enjuiciamiento Criminal y lo que ha dicho el Tribunal Supremo, ya está, y además sé que el ministerio fiscal así lo ha pedido también", ha aseverado.

En esta línea, Garzón ha considerado que "no hay más vuelta" y que no le "parece de recibo", ni "ético" que determinados líderes políticos estén "aprovechando esto" para "erosionar a las instituciones", un comportamiento que ha tachado de "una irresponsabilidad absoluta".