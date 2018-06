Baltasar Garzón destaca la solvencia de Dolores Delgado para afrontar los retos de la Justicia

Garzón se ha pronunciado de este modo a preguntas de los periodistas en Granada sobre el Gobierno del socialista Pedro Sánchez, el cual ha sido a su juicio una "sorpresa" para "todos". Se ha referido al hecho de que haya nombres de peso "político específico", como el ministro de Exteriores, Josep Borrell; la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, o la titular de Hacienda, María Jesús Montero; y otros ministros que aterrizan por primera vez en la política.

De Grande-Marlaska ha dicho que conoce el Ministerio del Interior desde la perspectiva de haber sido un juez central de Instrucción y miembro de la sala de la Audiencia Nacional.

Ha incidido por su parte en que Dolores Delgado "ha trabajado intensamente" desde su posición como fiscal de la Audiencia Nacional y ha recordado su amplia trayectoria, desde la Fiscalía Antidroga a la Corte Penal Internacional.

"Es una profesional solvente, creo que lo hará muy bien en los restos que tiene en la consolidación de una justicia independiente y próxima a la ciudadanía", ha agregado el abogado y exjuez, al tiempo que ha incidido en que "habrá que juzgarlos por lo que hagan, no por lo que han sido".

"Los currículum valen lo que valen, lo importante es que no estén alterados y no creo que aquí haya ninguna alteración", ha dicho. También ha opinado que no va a ser una legislatura "fácil" sino "abrupta", como lo ha sido a su juicio la finalización de la Presidencia del Gobierno anterior, por lo que ha deseado "suerte" a los miembros del Gobierno "por el bien de todos".

Preguntado sobre qué persona "encaja mejor" en el puesto de fiscal general de Estado ha opinado que tendrá que ser una persona que conozca bien la carrera fiscal y "esté en sintonía con quien le va a proponer" en el sentido de que "hay retos importantes" para consolidar la autonomía y más independencia en el Ministerio Fiscal, al tiempo que se deben atender "todas las demandas que ahora están sobre el papel", como los casos de corrupción pendientes o lo vinculado al 'procés'.

A preguntas sobre si le gustaría formar parte del nuevo Gobierno, en algún comisionado relacionado con la Memoria Histórica, ha opinado que lo importante no es tanto "estar en un cargo" como "sentir" lo que se hace.

Ha considerado además "especialmente llamativo" la mención de la ministra de Justicia a las víctimas, lo que a su entender significa que va a haber "un trato más directo" y más "transparencia".

"Desde la sociedad civil debemos continuar exigiendo verdad, justicia y reparación como garantías de no repetición y eso falta", ha agregado, recordando la propuesta de ley de reforma de la Memoria Histórica que presentó el PSOE y confiando en que "se ponga en marcha".