Baltasar Garzón teme que Assange sea extraditado a EEUU porque podría ser torturado como Chelsea Manning

Garzón se expresaba así en declaraciones a los medios antes de un acto de precampaña de la plataforma Actúa, en la que participa, en relación a la detención del fundador de WikiLeaks este jueves en la Embajada de Ecuador en Londres después de que el Gobierno de Ecuador le retirase el asilo que ostentaba desde 2012 y la nacionalidad que le concedió bajo mandato de Rafael Correa.

"Aunque Ecuador dice que Gran Bretaña se ha comprometido a no extraditar a países con pena de muerte, y EEUU, la tiene reconocida, nosotros no hemos visto ese compromiso", ha señalado el exmagistrado, para recordar que "Chelsea Manning sufrió torturas y así lo desveló el Relator contra la Tortura en su momento".

"Tenemos motivos serios y fundados de que eso se puede producir. No se han dado esas garantías y hay casos y precedentes de que Gran Bretaña ha extraditado a personas sin ese tipo de garantía. Habrá que esperar, porque la justicia de Gran Bretaña tendrá que hablar con quien corresponda para el proceso de extradición que esperamos que como todos, será largo", ha apuntado.

Garzón ha avanzado algunas de las medidas que ha puesto en marcha el equipo jurídico para "proteger" a Julian Assange, como presentar de nuevo denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuya última resolución al respecto habría incumplido Ecuador al no evaluar la necesidad de mantener el asilo antes de retirarlo; o movilizar a los relatores de Naciones Unidas sobre justicia, torturas y detención arbitraria para que supervisen el proceso.

Asimismo, ha señalado que acudirá al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y en paralelo, presentará una querella criminal porque "Wikileaks, Assange y sus defensas han sufrido un ataque informático de filtración masiva de datos de las reuniones que se han mantenido en la Embajada", hecho que ha tildado de "muy grave" porque ha acarreado "un intento de extorsión con identificación de personas".

Para el exmagistrado de la Audiencia Nacional, en este contexto y habida cuenta de las condiciones en que estaba viviendo Assange no habían generado ningún problema "hasta que cambió" el Gobierno en Ecuador, decir que se cesa el asilo porque ha vulnerado el protocolo de convivencia "no es cierto".

RUSIA "NO TIENE NADA QUE VER"

"La interpretación que ha hecho sobre el asilo es presidente Lenin Moreno es arbitraria y no tiene consistencia. No es cierto el incumplimiento por parte de Julian Assange del protocolo de convivencia y en ninguna norma internacional está previsto que por el incumplimiento de esas normas se pueda dar por finalizado el asilo", ha asegurado.

Sobre las pruebas que Ecuador dice tener al respecto, Garzón sostiene que demostrarán su falsedad. "No se puede mentir a la ciudadanía ni siquiera por razones políticas. No es cierta la vinculación con hackers rusos ni el incumplimiento de un protocolo de convivencia que le ha llevado a una situación mucho peor que en un régimen penitenciario. Tendremos la ocasión de revelar todas las circunstancias y hay que ser valiente; si se ha puesto fin a ese asilo, que se digan las verdaderas razones", ha apostillado.

Insiste además en que "Rusia no tiene nada que ver con Julian Assange" y lo afirma "categóricamente", como también descarta que participase en la filtración de más documentación sensible una vez había renunciado a la presidencia de Wikileaks o que su polémica posición a favor de los independentistas en Cataluña haya incidido en este desenlace. "No creo que tenga más valor que el que en su momento se le dio y también se extrapoló, porque no fue como se presentó", ha apostillado.