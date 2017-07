La Audiencia de Valencia impone 23 años de internamiento a la mujer que mató a golpes a la anciana enferma que cuidaba

La sentencia, dictada después de un veredicto de culpabilidad emitido por un jurado popular, la absuelve de los delitos de asesinato y atentado a agentes de la autoridad al apreciar la eximente completa de enfermedad mental. La mujer deberá indemnizar a cada uno de los hijos de la víctima con 25.000 euros.

El crimen sucedió en octubre de 2015 en la vivienda de la anciana en València, cuando la mujer que la atendía sufrió un brote psicótico de contenido religioso que la hizo creer que la víctima estaba poseída por el diablo y que ella era la encarnación de Jesucristo. Así, comenzó a golpear a la fallecida, que estaba impedida y no pudo defenderse. La agredida murió días después a consecuencia de los golpes.

Durante el juicio, la mujer aseguró: "Sentí una presencia dentro de mí y no recuerdo más. Mi siguiente recuerdo es en el Hospital La Fe". Cuando se le preguntó por qué tipo de "presencia" notó, afirmó: "Me refiero a algo que me pasó y sentí como una presencia dentro de mí. No sé qué era", y agregó que no recordaba haber dicho que fuera Jesús, tal y como sí describió en instrucción.