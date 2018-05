La Audiencia Nacional ordena la búsqueda y captura de Valtónyc para que ingrese en prisión

La Audiencia Nacional ha emitido una orden nacional, europea e internacional de búsqueda y captura contra José Miguel Arenas, alias 'Valtónyc', a fin de que sea puesto a disposición judicial después de que abandonara territorio español este miércoles para evitar su ingreso en prisión tras ser condenado a tres años y medio de cárcel.



La Sección Segunda de la Sala de lo Penal tramita las órdenes a petición de la Fiscalía, ante la imposibilidad de notificarle la diligencia por la que se le requería su ingreso en prisión en el plazo de diez días --que vencía este jueves-- y encontrándose en estos momentos "en paradero desconocido".

El rapero mallorquín, que fue condenado a tres años y medio de cárcel por los delitos de amenazas, enaltecimiento del terrorismo e injurias a la Corona, abandonó España este miércoles, justo un día antes de que expirara el plazo dado por la Audiencia Nacional para su ingreso voluntario en prisión.

El propio Valtónyc publicó ayer un mensaje en su perfil de Twitter en el que advertía de que no lo iba a "poner tan fácil" y que "desobedecer es legítimo y obligación ante este estado fascista". "Aquí no se rinde nadie", aseguraba.

Su defensa intentó obtener la suspensión de la pena recurriendo al Tribunal Constitucional pero su petición no fue admitida a trámite. Por ello avanzó que intentarían conseguir la suspensión de la pena mediante un escrito ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. No obstante, mientras Estrasburgo no se pronuncie, la sentencia deberá ejecutarse y por tanto el rapero tendrá que entrar en prisión.