La Audiencia no quiere plasma: Rajoy tendrá que acudir a declarar el 26-J

A la Audiencia Nacional no le sirve el 'plasma'. El tribunal que juzga el 'caso Gürtel' ha decidido que el presidente del Gobierno Mariano Rajoy deberá acudir presencialmente a declarar. El Partido Popular había pedido que Rajoy prestase declaración como testigo a través de videoconferencia porque se requería un gran desplieque policial para garantizar su seguridad.

Sin embargo, el tribunal ha decidido que Rajoy deberá desplazarse el proximo 26 de julio a las 9.30 a la sede de la Audiencia en Alcalá de Henares.

Rajoy es un ciudadano más

Tanto el presiente del Gobierno como su partido aseguraban que "la comparecencia implicaría un despliegue importante de recursos públicos". Los jueces no lo ven así y le recuerdan que la sede está a solo 18 Km y "no entienden" a qué despliegue se refieren ya que no se ha especificado en ningún momento cuántos efectivos serían necesarios o cuánto le costaría a las arcas públicas.

Además, el tribunal considera que Rajoy "no comparece como presidente del Gobierno sino como un ciudadano español" y por lo tanto no debe haber ninguna diferencia de trato. Es una declaración "dentro de la normalidad democrática", insisten en el auto al que ha tenido acceso Teinteresa.es.

¿Evitará el paseíllo?

Por otro lado, en el auto se acepta que "debido a su condición" pública, se tomarán "medidas para preservar su imagen institucional". Es decir, podrían establecerse medidas de seguridad que eviten el "paseíllo" hasta el tribunal o que se le tomase declaración en un banco diferente al que ocupan los acusados.

Se trata de la primera vez que un Presidente del Gobierno en activo acudirá a declarar como testigo, en un caso penal como la Trama Gürtel que implica a buena parte del Partido Popular cuando Rajoy era presidente del partido.

Un juez discrepa

Esta decisión se ha tomado por mayoría de dos a uno entre los miembros del tribunal. La voz discrepante ha sido la del presidente del tribunal, Ángel Hurtado, para quien la declaración debía realizarse por videoconferencia.

En el voto particular, Hurtado asegura que "no puedo compartir con mis compañeros el énfasis en que el testigo comparezca no como Presidente del Gobierno sino como un ciudadano español". "Su condición institucional no puede ser obviada" y además, continúa, es razón suficiente para usar la videoconferencia.

El propio juez recuerda al tribunal el precedente del presidente de la Generalitat Artur Mas que sí declaró por videoconferencia en el caso del cerco al Parlament de Cataluña.