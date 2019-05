La Audiencia Nacional acuerda extraditar a Perú al juez Hinostroza aunque no le podrán juzgar por organización criminal

Hinostroza estaba siendo investigado por liderar "una organización criminal dedicada a realizar nombramientos y ratificaciones ilegales dentro del Poder Judicial, utilizando su cargo", red que "estaría dedicada a la comisión de delitos de corrupción de funcionarios en todas las áreas del Poder Judicial a nivel de Lima Metropolitana".

El 7 de octubre de 2018 huyó de su país y fue detenido diez días después en España, donde pidió asilo, y enviado a prisión provisional por riesgo de fuga, situación que se mantuvo hasta el pasado mes de abril, cuando, tras haberse celebrado la vista de su extradición, la Sala de lo Penal le puso en libertad contra criterio de la Fiscalía.

En un auto difundido este lunes, el tribunal acuerda seguir adelante con la entrega a Perú aunque excluye el delito de organización criminal porque si bien la tipificación en el Código Penal peruano es similar a la del español, el relato de los hechos que hace la Fiscalía de aquel país no convence a la Sala de que exista una entidad como tal cuando señala que entre ellos hablaban "con palabras clave" o que cenaban juntos.

"No parece que tales notas identifiquen una auténtica organización criminal, más allá de la familiaridad con la que se trataban los implicados, lógica habida cuenta la amistad que existía entre ellos y que obviamente puede ser el origen del prevalimiento en el tráfico de inferencias, pero nada más", dice el auto.

En esta línea, señala además que si bien en principio se tuvo en cuenta a cinco integrantes de esa organización criminal incluyendo a Hinostroza, el Pleno del Congreso de Perú archivó el asunto para los otros cuatro. "Parece que el reclamado sería el jefe de una organización sin miembros", plantea el tribunal español.

De este modo, descarta autorizar la extradición por organización criminal ya que "la cuestión no es que no se acrediten los elementos que conforman el delito" en el ordenamiento jurídico español, "sino que los hechos tal cual están descritos no superan el umbral de la tipicidad" que este contempla.