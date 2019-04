La Audiencia de Madrid impide al juez del caso Rato destruir un informe sobre su hija porque es "excesivo"

La Sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid ha impedido al juez que instruye el presunto origen del patrimonio del expresidente de Bankia Rodrigo Rato que destruya un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil relacionado con su hija, después de que se dejase sin efecto la investigación contra ella el pasado mes de diciembre. Según los magistrados esta medida es "excesiva"

En un auto con fecha del pasado lunes, la Sección 23 ha estimado parcialmente el recurso interpuesto por la Fiscalía contra esta decisión del juez Antonio Serrano Arnal y hace hincapié en que lo que resulta procedente es retirar de la causa todo cuanto se refiera a los bienes privativos a Ana Rato Alarcó. Recuerda que la hija del ex vicepresidente del Gobierno no es objeto del procedimiento y por tanto su patrimonio no pueden ser investigado.

En este sentido, los magistrados afirman que entienden que la resolución del juez del conocido como 'caso Rato' se acordó a la vista del auto de la propia Sala por el que archivó la investigación de los fondos de la hija de Rato, si bien añaden que esta medida es "excesiva".

En cuanto al Ministerio Público, que ha presentado un recurso contra el auto del juez Serrano Arnal, que confirma a su vez la providencia en la que ordena destruir el atestado de la UCO, considera que se trata de una medida "taxativa" y que este informe de los investigadores no debe desaparecer del todo.

Por ello, propone que se atribuya al citado documento un carácter reservado y que sea "guardado en sobre cerrado y custodiado" por el letrado de la administración de justicia --antes denominado secretario judicial--, tal y como recoge el artículo 148 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Por su parte, la defensa de Rato impugnó este recurso, ya que entiende que Serrano Arnal ha actuado de acuerdo a derecho y que el informe "no puede formar parte de las presentes actuaciones".